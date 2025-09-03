Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea a trei profesioniști din departamentele de servicii fiscale, consultanță financiară și audit și servicii conexe în rolul de director

Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea Laurei Bobar, din departamentul servicii fiscale, Alexandru Nae, din departamentul de consultanță financiară, și Florin Dumitrescu, din cadrul departamentului audit și servicii conexe, în funcția de director, începând cu septembrie 2025.

„Organizația noastră se concentrează pe acțiuni care încurajează dezvoltarea și progresul atât pe plan extern – în relația cu clienții noștri -, cât și pe plan intern – prin maniera în care susținem o cultură organizațională bazată pe creștere profesională și personală. Acesta este și motivul pentru care sunt mândru să celebrez colegii care urcă trepte importante în carieră, cum ar fi promovarea în rolul de director, și să le mulțumesc pentru contribuțiile lor semnificative în îndeplinirea obiectivelor noastre comune, care le depășesc pe cele de business, și pentru leadershipul de impact de care dau dovadă”, a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

Laura Bobar, Director Servicii Fiscale, are 15 ani de experiență și a lucrat cu companii multinaționale și antreprenoriale din diverse industrii, combinând abilități tehnice și de consultanță. Parcursul ei profesional a inclus și o detașare internațională în Slovacia. În ultimii trei ani, a jucat un rol esențial în dezvoltarea practicii de servicii fiscale a Deloitte România, specializată în fuziuni și achiziții (M&A). A sprijinit clienți pe tot parcursul unor astfel de proiecte – de la etapele de due diligence fiscal și asistență în tranzacții, până la structurare -, astfel contribuind la succesul unora dintre cele mai complexe tranzacții de pe piață. Laura deține o diplomă de licență și un master în contabilitate, audit și managementul sistemelor informatice de la Universitatea de Studii Economice din București (ASE) și este membră a Asociației Experților Contabili Autorizați (ACCA) și a Camerei Consultanților Fiscali din România. De asemenea, deține diplomă de studii avansate în fiscalitate internațională (ADIT).

Alexandru Nae, Director Consultanță Financiară, are o experiență de peste 12 ani în investigarea fraudelor și s-a alăturat Deloitte în 2018. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea de servicii precum verificarea antecedentelor, procese de due dilligence privind integritatea, screening înainte de angajare și avertizarea de integritate (whistleblowing), oferind asistență clienților din Europa în gestionarea riscurilor care țin de reputație și construirea încrederii prin abordări bazate pe decizii informate. El a coordonat crearea și dezvoltarea serviciului Deloitte de gestionare a avertizărilor de integritate la nivel european, utilizat acum de mai multe firme membre și clienți Deloitte din toate statele europene. Alex coordonează, de asemenea, serviciile Know Your Partner (KYP) în Europa Centrală pentru colaboratori externi și este membru al Asociației Examinatorilor Certificați de Fraudă (CFE).

Florin Dumitrescu, Director de Audit și Servicii Conexe, are 14 ani de experiență în domeniul său și s-a alăturat Deloitte în 2018. De-a lungul timpului, a condus proiecte complexe de audit și a contribuit la proiecte cheie ale pieței de capital, inclusiv o ofertă publică inițială (IPO) și o emisiune de obligațiuni la Bursa de Valori București. A lucrat intens atât cu clienți din sectorul public, cât și din cel privat, în special în industrii precum imobiliare și producția de alimente, cu accent pe raportarea financiară conform standardelor RO GAAP și IFRS. Florin face parte din echipa de implementare a celei mai avansate platforme de audit Deloitte, care se concentrează pe îmbunătățirea calității auditurilor în Europa Centrală. Deține o diplomă de licență și un master în contabilitate, audit și managementul sistemelor informatice de la Universitatea de Studii Economice din București (ASE), este membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR). De asemenea, a fost lector asociat la ASE București timp de trei ani.

