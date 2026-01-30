Demisie la Cotroceni. Un vechi consilier pleacă după 10 ani din Administrația Prezidențială / A fost anunțat și cine îi ia locul

Consilierul de stat Mihai Șomordolea, care ocupa funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pleacă de la Cotroceni după 10 ani. Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea sa din funcție.

Nicușor Dan a semnat vineri și decret privind trecerea în rezervă a lui Șomordolea, care este general cu patrul stele în MApN, a transmis Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

În locul lui Șomordolea a fost numit Sorin Cîrstea, începând cu data de 31 ianuarie 2026. Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Cine este Mihai Șomodorlea

Mihai Șomordolea. Foto: presidency.ro

Mihai Şomordolea este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu şi doctor în Știinţe Militare. În perioada 2008-2015 a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform Administrației Prezidențiale.

A participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale înca din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost Şef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului Secretariat al Statului Major General.

A fost conferenţiar universitar în cadrul Academiei Tehnice Militare şi profesor militar în cadrul Catedrei Securitate şi Apărare Naţională a Universității Naţionale de Apărare „Carol I”. Din 2008 ocupă funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Mihai Şomordolea a participat la numeroase cursuri de pregătire şi perfecţionare, dintre care amintim Cursul NATO privind operaţiunile de menţinere a păcii (Oberammergau, Germania, 2007).

Pentru meritele sale deosebite i-au fost conferite „Emblema de Onoare a Armatei României” (2008), „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2010), „Crucea comemorativă a Italiei” pentru misiunea militară de pace din Kosovo (2008), precum şi Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Comandor (2014).

Cine este Sorin Cîrstea

Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Potrivit QMagazine care i-a făcut portretul după ce a fost decorat, a participat la 5 misiuni în teatrele de operații Afganistan și Kosovo, cea mai înaltă poziție ocupată fiind aceea de comandant al Elementului de sprijin operații psihologice din Pristina, KFOR și din Kabul, Afganistan din cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC).

În toți acești ani a fost în repetate rânduri decorat ca urmare atât a activității din țară, cât și din teatrele de operații unde a fost dislocat.

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.