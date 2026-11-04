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Actualitate

Democrații au câștigat în mod spectaculos Congresul. Ce urmează însă după asta și de ce unii se tem de un Trump „încolțit” și „scăpat de sub control”

Adrian Cochino
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Democrații vor dispune de noi instrumente pentru a exercita controlul și pentru a investiga guvernul Trump, familia și aliații acestuia, și chiar pe președinte. De asemenea, vor avea un cuvânt de spus în privința cheltuielilor guvernamentale și, eventual, un mandat pentru a anula unele dintre schimbările pe care acesta le-a impus. Dar se vor lovi de încăpățânarea liderului de la Casa Albă.

Democrații au preluat controlul asupra Congresului, după un scrutin care a transmis un mesaj puternic de respingere a politicilor președintelui Donald Trump.

Fără un sprijin în Camera Reprezentanților și Senat, ultimii doi ani ai președinției lui Trump vor arăta cu totul altfel față de prima jumătate a mandatului.

Dar ce pot face de fapt democrații cu puterea de care dispun în Congres?