ULTIMA ORĂ Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către România a unui sistem de rachete Patriot, în valoare de 280 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat posibila vânzare militară către guvernul României a unui sistem de apărare antiaeriană Patriot și a echipamentelor conexe, valoarea estimată a contractului fiind de 280 de milioane de dolari. Agenția americană pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității (DSCA) a anunțat, într-un comunicat de presă, că a transmis luni, 28 aprilie, Congresului SUA certificarea necesară pentru această posibilă vânzare.

Conform comunicatului, guvernul României a solicitat achiziționarea:

unui set radar AN/MPQ-65 Configurație 3+ Increment 3;

unei stații de control al angajării AN/MSQ-132;

a două stații de lansare M903;

și a unei centrale electrice (EPP) III.

Vor fi incluse și următoarele articole:

kituri de modificare a stațiilor de lansare;

kit de conversie a lansatorului PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement;

generatoare;

piese de schimb pentru generatoare;

motoare principale;

piese de schimb pentru motoare principale;

criptor KG-250X;

sistem de identificare «friend or foe» («prieten sau inamic») (IFF) AN/TPX-57v1;

criptor KIV-77;

instruire pentru echipamente de comunicații pentru personal;

receptoare avansate de poziționare globală pentru apărare (DAGR);

asistență tehnică din partea reprezentanților guvernului SUA și ai contractanților;

servicii de inginerie și logistică;

publicații și documentație tehnică;

software secretizat;

cărți și publicații secretizare

și alte elemente conexe de logistică și asistență pentru program.

Costul total estimat este de 280 de milioane de dolari, conform Agenției americane pentru Cooperare în Domeniul Apărării și Securității.

„Vânzarea propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite, îmbunătățind securitatea unui aliat din cadrul NATO care reprezintă o forță importantă pentru stabilitatea politică și economică în Europa”, menționează agenția americană, în comunicat.

Potrivit DSCA, vânzarea propusă a acestui echipament și a sprijinului nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune.

Principalii contractanți vor fi companiile americane RTX Corporation, cu sediul în Andover, Massachusetts, și Lockheed Martin, cu sediul în Bethesda, Maryland.

La acest moment, guvernul SUA nu are cunoștință de niciun acord de compensare propus în legătură cu această potențială vânzare. Orice acord de compensare va fi definit în cadrul negocierilor dintre cumpărător și contractant, precizează DSCA, în comunicat.

Precizările agenției americane:

Punerea în aplicare a acestei vânzări propuse va necesita deplasarea a aproximativ cinci reprezentanți ai guvernului SUA și cinci reprezentanți ai contractanților americani în România, pentru o perioadă de până la trei ani, în vederea sprijinirii punerii în funcțiune a echipamentelor și a instruirii. Această vânzare propusă nu va avea niciun impact negativ asupra pregătirii din domeniul de apărare al SUA.

Descrierea și valoarea în dolari se referă la cantitatea și valoarea estimată maximă pe baza cerințelor inițiale. Valoarea reală în dolari va fi mai mică, în funcție de cerințele finale, autoritatea bugetară și acordul (acordurile) de vânzare semnat(e), dacă și când va (vor) fi încheiat(e).”

La începutul lunii ianuarie a acestui an, publicația americană The Defense Post scria că Departamentul Apărării din Statele Unite (Pentagonul) a alocat un contract de 946 de milioane de dolari companiei de armament Raytheon Technologies (RTX, n.r.) în vederea furnizării României de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană Patriot.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale de la București a precizat că sumele alocate de Pentagon pentru sistemele Patriot destinate României sunt cele pentru cele 3 deja comandate de țara noastră, nu cel nou care urmează să fie livrat în schimbul sistemului donat Ucrainei.

„Ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, a salutat recenta comandă de producție lansată de Guvernul SUA către compania Raytheon pentru începerea producției de radare, stații de dirijare și rachete pentru următoarele trei sisteme Patriot care vor intra în dotarea Armatei României”, a notat MAPN, într-un mesaj distribuit pe 3 ianuarie, pe pagina sa de Facebook.

„Echipamentele de ultimă generație, care constituie baza următoarelor trei sisteme Patriot pentru care România a semnat contractul de achiziție la finele anului 2023, vor completa capacitățile strategice de apărare antiaeriană ale țării noastre, extrem de importante în actualul context de securitate din regiunea Mării Negre”, a spus ministrul Tîlvăr, la acel moment, citat în mesajul MAPN.

Comanda viza partea de producție a sistemelor 5, 6 și 7 comandate de România. Contractul pentru aceste contracte a fost semnat de România cu SUA la finalul lui 2023. Comanda alocată de Pentagon viza componenta care ține de compania americană Raytheon, restul costurilor pentru cele 3 sisteme Patriot urmând să se împarte către alte companii, precum Lockheed Martin și Oshkosh.

Contractul pentru cel de-al optulea sistem, care îl va înlocui pe ce donat Ucrainei, urmează să fie semnat, au precizat, la acel moment, pentru HotNews.ro, surse din MApN.

The Defense Post nota că noul contract acordat de Pentagon celor de la Raytheon Technologies, una dintre cele mai mari companii de armament din lume, va acoperi unități de tragere, care includ radare avansate, stații de control și rachete de interceptare.

Pe 4 aprilie, premierul Marcel Ciolacu anunța că România va primi un nou sistem Patriot din SUA, precizând că achiziția a fost contractată și deja plătită.

Ciolacu a fost întrebat, la acel moment, la Timişoara, dacă România va mai primi un sistem Patriot în schimbul celui donat anul trecut Ucrainei, având în vedere poziţia administraţiei de la Casa Alba faţă de ajutoarele pentru Ucraina.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Culmea, mă bucur că ne vine un model nou”, a afirmat șeful guvernului.

România a donat un sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina în luna septembrie 2024. Costul donației suportat de România a fost estimat de MApN, în proiectul de lege, la aproximativ 60 de milioane de dolari.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, preciza într-un interviu acordat Agerpres, în ianuarie, că urmează semnarea contractului privind sistemul Patriot care îl înlocuiește pe cel cedat de România către Ucraina.

„Guvernul american a luat decizia să aprobe livrarea către România a trei sisteme PATRIOT, care erau în program. În plus față de aceste trei sisteme, în ceea ce privește acest sistem pe care l-am donat, care are o valoare de aproximativ 300 de milioane… deja, parteneri din trei state membre NATO au contribuit din punct de vedere financiar, România urmând să plătească doar transportul și probabil TVA pentru aceste echipamene”, spunea atunci ministrul Apărării.