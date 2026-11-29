Un deputat albanez de opoziţie a fost împuşcat în spate cu un glonţ de cauciuc tras de poliţie la Tirana, duminică, pe fondul escaladării protestelor antiguvernamentale care durează de câteva luni şi care au continuat să se intensifice în weekend, relatează Politico, conform News.ro.

Kliti Hoti, deputat al Partidului Democrat din opoziţie, a fost împuşcat în timp ce fugea de forţele de ordine în timpul unei manifestaţii pe bulevardul principal al oraşului. Acesta a fost internat în spital şi primeşte îngrijiri medicale pentru o rană provocată de glonţ.

„Glonţul nu a perforat niciun organ, cum ar fi plămânii, dar aşteptăm să vedem dacă există leziuni nervoase sau riscul de paralizie. Este conştient”, a confirmat Lilly Idrizaj, o prietenă a lui Hoti, prin telefon de la spitalul din Tirana. „A stat în sala de operaţie câteva ore.”

oliţia de stat a declarat într-o conferinţă de presă că l-a suspendat pe ofiţerul implicat şi a demarat o anchetă, precizând că acestuia nu i se ordonase să tragă cu gloanţe de cauciuc.

„Fiecare act de violenţă şi fiecare caz suspectat de depăşire a atribuţiilor trebuie tratat cu obiectivitate, transparenţă şi responsabilitate instituţională”, a declarat poliţia pentru mass-media.

Poliţia a comis numeroase acte de violenţă de la începutul protestelor.

În octombrie, protestatarul Erjon Vishkulli a fost lovit în ochi de un glonţ de cauciuc şi a fost transportat cu avionul în Italia pentru o intervenţie chirurgicală de urgenţă.

În perioada 13-21 octombrie, Ministerul Sănătăţii a raportat 320 de răniţi în urma tulburărilor, dintre care 192 erau poliţişti, răniţi printre altele de cocktailuri Molotov, dispozitive pirotehnice şi în urma încăierărilor cu protestatarii.

În perioada 28-29 noiembrie, mass-media locală a relatat despre zeci de răniţi, printre care poliţişti, protestatari şi jurnalişti străini şi locali.

Hoti, în vârstă de 56 de ani, participă la proteste încă din luna mai, când cetăţenii s-au opus proiectului de construire a unui complex turistic de lux pe coasta de sud a Albaniei, asociat cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.