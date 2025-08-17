Deputat PNL, nemulțumit că România este exclusă din „consultările restrânse” privind Ucraina. „Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor”

România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaționale privind situația din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin din Alaska, spune deputatul PNL Ionuț Stroe, într-o postare pe pagina de Facebook.

Deputatul spune că dialogul lui Donald Trump cu Vladimir Putin despre pacea din Ucraina reprezintă un prim pas care nu poate fi ignorat și a spus că „orice inițiativă care poate aduce mai aproape pacea trebuie salutată”.

„În calitate de membru al Comisiei pentru Politică Externă mi-aș fi dorit însă ca România să fie mai implicată în acest proces. Mi-aș fi dorit să fim invitați la consultările restrânse dintre Statele Unite și liderii europeni din aceste zile și să facem demersuri consistente pentru a fi acolo”, spune Ionuț Stroe.

„Nu am participat nici la discuția telefonică de ieri, pe care președintele Trump a avut-o cu câțiva lideri europeni, în care-i informa despre întâlnirea cu Putin din Alaska și, pe cale de consecință, nici nu am fost parte a declarației publice asumate de liderii europeni după această discuție”, mai reclamă Stroe.

În continuare, deputatul PNL dă exemplu Polonia, stat vecin cu Ucraina, care „a participat la aceste discuții”.

„Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor, având în vedere poziția geopolitică esențială a României și sprijinul constant pe care l-am oferit Ucrainei. Sper ca acest lucru să fie remediat în perioada următoare, iar România să participe activ la viitoarele consultări restrânse. Trebuie să cerem acest lucru, nu să așteptăm ca alții să ne reprezinte interesele”, mai spune Ionuț Stroe.

Ce lideri NATO și UE se duc împreună cu Zelenski la întâlnirea cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului”.

Duminică, s-a aflat că Zelenski nu merge singur.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că va fi alături de liderul ucrainean la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă.

La scurt timp după anunț, guvernul german a spus că și cancelarul Friedrich Merz va fi prezent în Biroul Oval, iar apoi au venit anunțuri similare privind participarea președintelui francez Emmanuel Macron și a celui finlandez, Alexander Stubb. De asemenea, NATO a informat că secretarul-general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, va merge și el la Washington.