Von der Leyen se duce împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump / Anunțul șefei Comisiei Europene

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la Coaliția de Voință ținută prin videoconferință”, a anunțat von der Leyen pe contul său de X.

„La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni de la Casa Albă”, a adăugat ea.

Șefa executivului european nu a precizat ce alți lideri europeni vor fi prezenți luni în Biroul Oval, dar anterior Politico.com a scris că europenii iau în calcul să-i trimită pe președintele finlandez Alexander Stubb și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Modul în care Donald Trump l-a primit vineri pe Vladimir Putin în Alaska îi face pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va beneficia de același tratament prietenos luni, când se va duce la Washington. Și iau măsuri pentru a spori șansele Kievului, potrivit Politico.

Europa și Ucraina consideră întâlnirea de luni ca fiind esențial pentru a se asigura că Trump nu va accepta cererile lui Putin pe care le consideră inacceptabile, cum ar fi cedarea de teritoriu ucrainean către Rusia.

Aliații europeni ai Ucrainei sunt, de asemenea, dornici să evite ca Zelenski să pice într-o nouă ambuscadă care ar putea distruge relațiile în acest moment delicat.

Întâlnirea dezastru la Casa Albă din februarie între Trump, JD Vance și Zelenski a dat înapoi relația SUA-Ucraina cu luni de zile. JD Vance va participa din nou la întâlnirea din Biroul Oval între Trump şi Zelenski.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”