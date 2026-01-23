Derapaj după derapaj. Una dintre cele mai amendate televiziuni din România, tocmai a primit alte noi sancțiuni: „SRI asasinează oameni în închisori”

Postul Realitatea Plus a primit două amenzi de la CNA după ce instituția a analizat mai multe emisiuni din luna octombrie a anului trecut, scrie PaginadeMedia.

Consiliul Național al Audiovizualului a amendat joi din nou Realitatea Plus, cu 100.000 de lei, respectiv 30.000 după ce a analizat 47 de emisiuni.

Amenzile au fost pentru mai multe emisiuni „Culisele statului paralel”, „100%” , „Raport de zi”, „Prime Time News”, „Plus Matinal”, unele dintre ele difuzate chiar în aceeași zi.

„M-am uitat la emisiunile pe care le-am reţinut din cele multe pe care le-am vizionat şi viciul comun pe care îl identific este încălcarea principiului echilibrului şi al imparţialităţii. Nimic din ceea ce se întâmplă în aceste emisiuni nu asigură imparţialitate, dimpotrivă. E vorba de un cor aliniat să spun ideologic sau valoric în lupta împotriva unui adversar care este tot ce înseamnă guvernare, stat, orice altă entitate politică socială sau culturală care nu se aliniază unor principii asumate de suveranişti”, a declarat Mircea Toma, membru în CNA.

Acuzații de asasinat

Un exemplu luat în vizor de CNA a fost afirmația unuia dintre invitații Realitatea Plus, care a acuzat SRI de asasinate.

„În închisorile din România, asasinatul este una dintre tehnicile pe care le foloseşte Serviciul Român de Informaţii (…) A fost o perioadă cu multe asasinate, unele dintre ele nu le cunoaştem, despre altele ştim, alte au fost încercări de asasinat şi această echipă Coldea, Kovesi şi cu tot sistemul pe care l-au creat au recurs la asasinate în închisori”, a spus un invitat care a apărut în emisiunea „Culisele statului paralel” din 27.10.2025.