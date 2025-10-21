Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din Rahova. Prima ipoteză privind cauza deflagrației

Experții conturează o primă ipoteză legată de cauza exploziei din Rahova, anunță Observator News. Aceștia cred că scăpările de gaze au apărut după ce conducta care alimentează blocul de pe strada Vicina, la care s-a produs deflagrația, a fost avariată de scurtcircuitul unui cablu electric din apropiere. Specialiştii au găsit mai multe fisuri, după ce au ridicat ţeava pentru analiză.

Specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) au extras conducta de gaze care alimentează blocul din Rahova afectat de explozie, iar acesta ar fi prezentat mai multe fisuri.

Ţeava era legată de conducta principală şi trecea prin același tunel subteran prin care sunt trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz, scriu cei de la Observator News.

Acumularea din subteran s-a propagat apoi prin coloana verticală a blocului. Spaţiul era însă obturat, undeva deasupra etajului 5. Aşa ca gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie, cred specialiştii.

Ce au spus locatarii

Şi locatarii confirmă că evenimentele care au dus la tragedie au început în dimineaţa de joi, 16 octombrie, cu o pană de curent. Paraschiva Popa, administratoarea blocului, povestește: „După aceea i-a dat drumul (curentului electric, n.r.), dar cu o fază puternică. La etajul 6, la apartamentul 96 i s-a ars frigiderul”.

Câteva ore mai târziu, după ora 9, a ajuns la bloc și echipa Distrigaz. Angajaţii au închis şi sigilat al doilea robinet al conductei de gaze, din afara blocului.

La bloc au ajuns şi pompierii. Au sesizat acumularea de gaze din subsol, dar nu şi flacără. În prezenţa lor a fost verificat apartamentul unei femei unde se declanşase senzorul de gaz. Locatarii n-au avut noroc nici cu firma privată la care au apelat pentru a verifica de unde vin scurgerilor de gaz. Angajaţii firmei doar au constatat prezenţa acumulării, dar au plecat după ce nu s-au înţeles în privința banilor cu administratora.

Peste noapte, oamenii au stat cu uşile blocului deschise din cauza mirosului extrem de puternic de gaz. A doua zi, au venit apeluri în cascadă către Distrigaz şi din blocul vecin.

„Emanația de gaze a plecat de la subsol. Deci, să se verifice conductele de gaze din pământ, să se verifice instalația electrică din pământ, scurtcircuitul din pământ, poate să fi afectat conducta de gaze”, declara un locatar, Mihai Marian.

Acum, primele date din anchetă confirmă ipoteza locatarilor.

Continuă cercetările la fața locului

Experții în securitate antiexplozivă au efectuat luni și marți cercetările în perimetrul exterior al blocului din Rahova afectat de deflagrația violentă.

Iar specialiștii de la Insemex Petroșani au strâns probele de care au avut nevoie: au scos cu excavatorul o conductă de 20 de metri, dar și robineți și o vană, pe care le vor analiza, relatează și TVR Info.

Ancheta continuă și în interior, dar cu multă precauție, fiindcă oricând se poate produce o nouă tragedie. Plăcile de prefabricate riscă să cadă în orice moment. Pompieri, jandarmi și polițiști sunt în continuare în zonă.

Surse din anchetă spun că ideea unei mâini criminale a fost înlăturată complet, notează TVR Info.