Desene, schițe și tablouri de Florin Mitroi ascunse zeci de ani, expuse în premieră / galerie foto

Expoziție Florin Mitroi. Foto: Curatorial.ro

„Florin Mitroi: Cap.II: Toamna” este o expoziție care poate fi văzută la galeria Arsmonitor și care face parte dintr-o serie, concepută în 2024, în spiritul artistului.

Seria a început cu „Florin Mitroi: Cap.I: Iarna”, de la ideea că, la un moment dat, în februarie 1974, după împlinirea vârstei de 35 de ani, Florin Mitroi a intrat într-o criză existențială, erotică și morală care i-a transformat complet expresia artistică, așa cum scrie curatorul expoziției Erwin Kessler, directorul interimar al Muzeului Național de Artă al României.

