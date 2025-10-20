Deși Trump a „înjurat tot timpul” și l-a presat să se înțeleagă cu Putin pentru că „Ucraina va fi distrusă”, Zelenski vede altfel întâlnirea de la Casa Albă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri de la Casa Albă din Washington, D.C., cu președintele american Donald Trump, pe 17 octombrie 2025, FOTO: Aaron Schwartz - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea lui de săptămâna trecută cu Donald Trump ca fiind un succes care a dus la progrese în achiziționarea de noi sisteme de apărare antiaeriană, în contrast cu relatările potrivit cărora omologul său american l-a certat, folosind inclusiv obscenități, la Casa Albă, informează Reuters.

Într-o serie de declarații făcute duminică în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, inițial neoficiale, dar autorizate pentru publicare luni, liderul ucrainean a descris mesajul transmis de Trump în cadrul reuniunii de la Casa Albă, care s-a încheiat cu apelul președintelui american pentru un armistițiu cu rămânerea forțelor de luptă pe actualele linii de front, ca fiind „pozitiv”.

Ca urmare a vizitei sale la Washington, Ucraina pregătește acum un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, un impuls major pentru defensiva sa în fața atacurilor cu rachete rusești, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut aceste declarații înainte ca Reuters și alte publicații de știri, precum Financial Times (FT), să scrie că Trump l-a presat pe Zelenski să renunțe la unele teritorii în timpul întâlnirii lor, pe care sursele de la Washington au descris-o ca fiind mult mai tensionată decât s-a dezvăluit inițial.

Trump „a înjurat tot timpul” și a aruncat la un moment dat hărțile frontului prezentate de partea ucraineană, spunând că „s-a săturat să le vadă”.

În timpul întâlnirii de vineri, Trump a părut să preia aproape mot à mot multe dintre argumentele lui Putin, chiar și atunci când contraziceau propriile sale declarații recente despre slăbiciunile Rusiei, au spus oficiali europeni pentru FT.

„Mesajul lui Trump este pozitiv”, afirmă Zelenski

„După multe runde de discuții, care au durat peste două ore, cu (Trump) și echipa lui, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe pozițiile noastre din prima linie”, a declarat Zelenski.

Ucraina și aliații săi au cerut de mult timp un armistițiu imediat care să prevadă rămânerea trupelor pe actualele poziții, în timp ce Moscova a cerut Ucrainei să cedeze teritorii suplimentare înainte de a opri luptele.

Zelenski nu a specificat cât de aproape a fost Ucraina de semnarea contractului pentru cele 25 de sisteme de rachete Patriot, dar a spus că o mare parte din timpul vizitei sale a fost dedicat discutării acestei probleme, inclusiv direct cu Trump.

Zelenski nu și-a atins obiectivul declarat de a convinge Washingtonul să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, pentru a putea efectua atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei. Zelenski a spus că, în opinia lui, acest lucru s-a întâmplat deoarece Trump nu a vrut să ia măsuri care să-l supere pe Vladimir Putin cu puțin timp înainte de întâlnirea cu președintele rus la preconizatul summit de la Budapesta, în Ungaria.

Zelenski a avut nevoie de jumătate de an pentru a-și reconstrui relația cu Trump după întâlnirea dezastruoasă din luna februarie, în care Trump și vicepreședintele JD Vance l-au certat pe liderul ucrainean în fața camerelor de filmat, chiar în Biroul Oval al Casei Albe.

Zelenski s-a întors vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump, la o zi după ce liderul american a discutat la telefon, timp de mai bine de două ore, cu Putin.

Trei surse au descris întâlnirea lui Trump cu Zelenski ca fiind tensionată, Trump folosind în repetate rânduri un limbaj obscen.

„A fost destul de rău”, a spus una dintre surse despre întâlnire.

„Mesajul (lui Trump pentru Zelenski, n.r.) a fost: «Țara voastră va îngheța și va fi distrusă»” dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia, a adăugat sursa.

La un moment dat, președintele american a aruncat la o parte hărțile prezentate de Ucraina cu frontul de luptă, a spus oficialul familiarizat cu discuția și citat de FP. Conform acestuia, Trump a spus că s-a „săturat” să vadă iar și iar harta liniei frontului din Ucraina.

„Linia asta roșie, nici nu știu unde e. N-am fost niciodată acolo”, ar fi spus Trump, potrivit oficialului.

Trump a mai afirmat că economia Rusiei „merge foarte bine”, a relatat aceeași sursă, în contrast puternic cu declarațiile sale publice recente, în care îl îndemna pe Putin să negocieze pentru că „economia lui se va prăbuși”.

A fost cea mai recentă schimbare aparentă de poziție a lui Trump, care a afirmat timp de luni de zile că Ucraina trebuie să cedeze teritoriu pentru a face pace, pentru ca apoi, luna trecută, să descrie Rusia ca un „tigru de hârtie” și să spună că Ucraina ar putea să-și recâștige toate teritoriile ocupate de forțele Moscovei, inclusiv peninsula Crimeea.

Trump și Putin intenționează să se întâlnească la Budapesta, capitala Ungariei, țară membră a NATO și a UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.

Zelenski a criticat alegerea locului de întâlnire, sugerând că politica internă a Ungariei a jucat un rol în această alegere: „Vorbim despre pace în Ucraina, nu despre alegerile din Ungaria”. Cu toate acestea, el a declarat că este dispus să participe la discuțiile de acolo dacă va fi invitat.