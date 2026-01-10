Destinațiile recomandate de Michelin pentru iubitorii de mâncare în 2026

Ghidul Michelin a făcut o listă a „celor mai bune locuri de călătorit în 2026 pentru iubitorii de mâncare”, explicând că evenimente majore, cum ar fi, de exemplu, Cupa Mondială din vară, servesc drept catalizatori pentru unele destinații.

În topul pentru 2026, când SUA va aniversa 250 de ani de independență, se regăsesc atât orașele Boston și Philadelphia, cât și celebra Route 66, unde multe dintre restaurantele și motelurile situate pe autostrada de aproape 4.000 de kilometri sunt renovate special pentru momentul aniversar.

O alegere de top este și zona de sud a Statelor Unite, unde Michelin a selectat 159 de restaurante în destinații de la Atlanta la Carolina de Nord și până la Tennessee, remarcă CNN.

Atenția se îndreaptă și către Vancouver și fructele sale de mare, fiind unul dintre orașele care vor găzdui Cupa Mondială din vară. Este menționată și bucătăria cu influențe franceze din Quebec, inclusiv covrigii din Montreal.

De pe Coasta Amalfitană și până în Cebu, Filipine

În Italia, Jocurile Olimpice de Iarnă au adus o infrastructură nouă și o bucătărie alpină ambițioasă în Munții Dolomiți. Alte destinații menționate sunt Veneția și Coasta Amalfi.

Din Europa mai sunt evidențiate Cehia, inclusiv faimosul oraș balnear Karlovy Vary, din patrimoniul UNESCO, și Polonia, prin vibrantul său oraș Wroclaw. Tot în ghidul Michelin se află 18 restaurante din Cappadocia, Turcia.

În ghidul lansat recent de Michelin apare și Arabia Saudită, iar „foarte accesibila” provincie Jiangsu este considerată una dintre „cele mai rafinate” destinații culinare din China, cu o cultură a grădinilor remarcabilă.

Manila, cu 88 de restaurante selectate de Michelin, și Cebu, cu 18, sunt centrul scenei culinare vibrante din Filipine.

Cele 16 destinații culinare recomandate de Michelin pentru 2026

Veneția, Italia Cehia (dincolo de Praga) Munții Dolomiți, Italia Wroclaw, Polonia Coasta Amalfi, Italia Arabia Saudită Capadoccia, Turcia Provincia Jiangsu, China Filipine Route 66, SUA American South Florida, SUA Boston, SUA Philadelphia, SUA Quebec, Canada Vancouver, Canada

FOTO: Detlef Voigt | Dreamstime.com