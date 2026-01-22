Devalizarea Petromservice: Procesul în care fostul lider de sindicat Liviu Luca şi ceilalţi inculpaţi au fost obligaţi la despăgubiri de peste 15 milioane lei se reia de la zero / Faptele penale s-au prescris

Dosarul civil în care fostul sindicalist Liviu Luca şi apropiaţi ai acestuia trebuia să plătească peste 15 milioane de lei către PSV Company SA (fosta Petromservice SA), companie pe care Luca şi ceilalţi inculpaţi din dosar au fost acuzaţi că au devalizat-o, fiind şi condamnaţi, în primă instanţă, la plata despăgubirilor, se va relua de la zero, la un deceniu după ce a fost trimis în judecată. Între timp, faptele penale pentru care Liviu Luca şi apropiaţii săi au fost trimişi în judecată s-au prescris.

Curtea de Apel Ploieşti a decis, joi, reluarea procesului civil în care fostul sindicalist Liviu Luca şi apropiaţi ai acestuia au fost obligaţi de instanţa de judecată să achite 15,5 milioane de lei către PSV Company SA, pe care sunt acuzaţi că au devalizat-o, scrie News.ro.

„Admite apelurile declarate de inculpaţii Anagnastopol Zizi, Florea Radu, Mihai Sorin, Sprintaru Nicolae, Stan Gheorghe, Şupeală Gheorghe şi Luca Liviu, împotriva sentinţei penale nr. 344 din data de 11.12.2023 pronunţată de Tribunalul Prahova, pe care o desfiinţează în parte pe latură civilă şi trimite latura civilă formulată în contradictoriu cu inculpaţii de mai sus spre rejudecare către instanţa de fond, căreia i se va înainta de îndată dosarul. Menţine în rest sentinţa apelată în ceea ce priveşte latura penală şi acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpatul Băicoianu Mircea (decedat)”, este soluţia pronunţată de CA Ploieşti.

În 11 decembrie 2023, Tribunalul Prahova a constatat că, în dosarul în care Liviu Luca şi alţi şapte inculpaţi au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru delapidarea firmei PSV Company SA, faptele s-au prescris. Dosarul fusese trimis către instanţă în anul 2016.

În schimb, la finalul lui 2023, prin sentinţa în care constata prescrierea faptelor penale, instanţa de judecată admisese acţiunea civilă formulată de PSV Company SA, Tribunalul obligându-i pe inculpaţi la plata a 15.591.262 lei către compania pe care procurorii DIICOT spun că au devalizat-o. Inculpaţii au contestat decizia Tribunalului, iar la mai bine de doi ani procesul civil se reia de la zero.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Ploieşti i-au acuzat pe Liviu Luca, Sorin Mihai, Radu Florea, Gheorghe Stan, Gheorghe Şupeală, Zizi Anagnastopol, Mircea Băicoianu şi Nicolae Sprinţaru de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, instigare la delapidare, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani.

Delapidarea fostei companii Petromservice

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2005-2009, Liviu Luca a iniţiat şi a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat Zizi Anagnastopol, director economic al firmei PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA) la data faptei, Sorin Mihai şi Gheorghe Şupeală, foşti directori generali, Gheorghe Stan, director economic al firmei Edilconst SA, şi Radu Florea, director general al societăţii, urmărind să obţină fonduri materiale din patrimoniul PSV Company, care au fost folosite pentru construirea „Ansamblului de locuinţe şi anexe gospodăreşti” situat în localitatea Păuleşti, judeţul Prahova, în beneficiul lui Luca.

„S-a reţinut că inculpatul Luca Liviu a putut desfăşura activitatea infracţională datorită faptului că acesta controla atât Asociaţia Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, precum şi SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), fiind lider de sindicat (FSLI Petrom), preşedinte al Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, respectiv reprezentant al acţionarului majoritar în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor al SC PSV Company SA”, arăta DIICOT într-un comunicat de presă din iunie 2016.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 17 iulie 2005 – 27 februarie 2009, reprezentanţii societăţii Petromservice, prin Zizi Anagnastopol, Sorin Mihai şi Gheorghe Şupeală, au virat nelegal, în interesul lui Liviu Luca, către SC Edilconst SA, suma de 14.649.762,73 de lei, pentru lucrări de construcţii executate la „Ansamblu sediu social şi anexe SC Profesional Corpconsult SA – Păuleşti”, în acest fel fiind produs un prejudiciu companiei.

„De asemenea, s-a reţinut că membrii grupului infracţional, prin actele ulterioare pe care le-au îndeplinit, au încercat să disimuleze faptul că inculpatul Luca Liviu este adevăratul beneficiar al construcţiei”, susţineau procurorii.

Mircea Băicoianu era acuzat că, în perioada anilor 2007-2009, în calitate de director al Diviziei Construcţii din Petromservice, prin complicitate, a contribuit la delapidarea sumei de 7.489.143,88 de lei din bugetul societăţii, în interesul lui Liviu Luca, prin avizarea a 33 de facturi fiscale şi ulterior achitarea contravalorii acestora către societatea care a executat lucrările de construcţii la „Ansamblul sediu social şi anexe SC Profesional Corpconsult SA – Păuleşti”, al cărui adevărat beneficiar a fost Liviu Luca.

În cazul lui Nicolae Sprinţaru, procurorii au reţinut că, în perioada 30 martie 2007 – 30 iunie 2008, în calitate de economist în cadrul Petromservice, având ca atribuţii controlul financiar preventiv, a avizat, în mod nelegal şi fără nici un document justificativ, 21 de facturi fiscale în valoare de 4.187.340,78 de lei, emise de către societatea care a executat lucrările de construcţii la „Ansamblul sediu social şi anexe SC Profesional Corpconsult SA – Păuleşti”.

Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca, condamnați la peste 10 ani de închisoare fiecare în dosarul delapidării patrimoniului Asociației Salariaților Petrom