Premierul Letoniei a declarat miercuri că decizia Estoniei de a-și închide granița cu Rusia este o greșeală, apreciind că o astfel de măsură are sens numai dacă toate cele trei țări baltice ar pune-o în aplicare în mod concertat.

Într-un interviu acordat postului TV3, premierul leton Andris Kulbergs a declarat că Letonia se pregătește în prezent pentru o creștere a traficului la frontieră și ia în considerare diferite scenarii pentru a face față acestei provocări. Cu toate acestea, el nu a oferit mai multe detalii, relatează Agerpres.

Kulbergs a spus că transporturile de mărfuri în tranzit din Asia și SUA sunt în drum spre Letonia și că acestea trebuie, de asemenea, luate în considerare atunci când se ia în discuție închiderea frontierelor.

După o ședință a cabinetului său marți, Kulbergs a spus că guvernul leton încă analizează modalități de a interzice tranzitul cerealelor rusești prin Letonia, adăugând că această problemă fusese „pusă în discuție” la Bruxelles în numele tuturor celor trei țări baltice.

Guvernul estonian a decis vineri să închidă toate cele cinci puncte de trecere a frontierei rutiere cu Rusia pentru o perioadă de șase luni, începând cu 1 decembrie, invocând mai multe atacuri recente din partea Rusiei împotriva unor companii din industria de apărare estoniană. Guvernul va evalua dacă închiderea graniței trebuie modificată.

Într-o reacție, Ministerul rus de Externe a calificat luni închiderea frontierei de către Estonia drept o altă acțiune antirusească.