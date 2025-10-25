Dezvăluire: Administrația Trump a pregătit un arsenal de sancțiuni cu care să lovească zonele cheie ale economiei Rusiei. Dar, mai întâi, așteaptă ceva de la europeni

Donald Trump și Vladimir Putin, la conferința de presă comună din Alaska, pe 15 august 2025. FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Administrația Donald Trump a pregătit și alte sancțiuni cu care ar putea lovi domenii esențiale ale economiei rusești dacă Vladimir Putin continuă să amâne oprirea războiului Rusiei din Ucraina, dar vrea ca mai întâi Europa să crească presiunea pe Moscova, au dezvăluit pentru Reuters un oficial american și o altă persoană care cunoaște situația.

De asemenea, oficiali americani le-au transmis omologilor europeni că susțin utilizarea de către UE a activelor rusești înghețate pentru a cumpăra arme americane pentru Kiev, iar Washingtonul a purtat discuții interne preliminare cu privire la utilizarea activelor rusești deținute în SUA pentru a sprijini efortul de război al Ucrainei, au declarat doi oficiali americani.

Deși nu este clar dacă Washingtonul va pune în practică vreuna dintre aceste măsuri în viitorul imediat, acest lucru arată că administrația dispune de un set de instrumente bine dezvoltat pentru a mări miza după ce Trump a impus sancțiuni Rusiei miercuri, pentru prima dată de la revenirea sa la putere în ianuarie.

Trump s-a poziționat ca un pacificator global, dar a recunoscut că încercarea de a pune capăt războiului de peste trei ani al Rusiei în vecina Ucraină s-a dovedit mai dificilă decât anticipase.

Americanii vor ca europenii să facă mutarea următoare

Aliații europeni – afectați de oscilațiile lui Trump între a-i face pe plac și a se înfuria pe Putin – speră că acesta va continua să exercite presiuni asupra Moscovei și, de asemenea, iau în considerare luarea unor măsuri majore.

Un înalt oficial american a declarat pentru Reuters că ar dori ca aliații europeni să facă următoarea mișcare importantă împotriva Rusiei, care ar putea consta în sancțiuni sau tarife suplimentare.

O altă sursă cu cunoștințe despre dinamica internă a administrației a declarat că Trump va face probabil o pauză de câteva săptămâni pentru a evalua reacția Rusiei la anunțul sancțiunilor de miercuri.

Aceste sancțiuni vizează companiile petroliere Lukoil și Rosneft. Măsurile au determinat o creștere a prețurilor petrolului cu peste 2 dolari și au determinat principalii cumpărători chinezi și indieni de țiței rusesc să caute alternative.

Ce mari sancțiuni mai au în „arsenal” americanii

Unele dintre sancțiunile suplimentare pregătite de SUA vizează sectorul bancar rus și infrastructura utilizată pentru comercializarea petrolului, au declarat un oficial american și o altă persoană familiarizată cu acest subiect.

Săptămâna trecută, oficialii ucraineni au propus SUA noi sancțiuni, a declarat o sursă care cunoaște conținutul acestor discuții.

Printre ideile concrete propuse s-au numărat măsuri de excludere a tuturor băncilor rusești din sistemul bazat pe dolar cu omologii americani, au declarat două surse. Nu este clar, însă, cât de serios sunt luate în considerare solicitările Ucrainei, notează Reuters.

Senatul SUA ia, de asemenea, măsuri, unii parlamentari reluând eforturile de a promova un proiect de lege bipartit privind sancțiunile, blocat de mult timp.

O persoană care cunoaște dinamica internă a administrației a declarat că Trump este dispus să aprobe pachetul. Sursa a avertizat însă că este puțin probabil ca o astfel de aprobare să aibă loc în această lună.

„Cea mai umană modalitate de a pune capăt războiului”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat vineri că crede că țara sa, Statele Unite și Ucraina sunt aproape de o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Halyna Yusypiuk, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Ucrainei la Washington, a afirmat că decizia recentă privind sancțiunile a fost apreciată, dar nu făcut alte declarații pe această temă.

„Demontarea mașinii de război a Rusiei este cea mai umană modalitate de a pune capăt acestui război”, a subliniat ea.