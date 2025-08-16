Dezvăluire: Melania Trump i-a scris lui Putin o scrisoare personală și președintele SUA i-a înmânat-o în Alaska. Care este subiectul

Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema situației dificile a copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au dezvăluit vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe.

Președintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului din Alaska, au spus sursele agenției internaționale de presă. Melania Trump, originară din Slovenia, nu a participat la călătoria în Alaska.

Oficialii nu au divulgat conținutul scrisorii, menționând doar că aceasta făcea referire la răpirile de copii în timpul războiului din Ucraina.

Răpirea de copii ucraineni de către Rusia a fost și este un subiect extrem de sensibil pentru Ucraina.

Ucraina a calificat răpirile a zeci de mii de copii ucraineni duși în Rusia sau în teritoriile ocupate fără consimțământul familiilor sau tutorilor lor drept crime de război care se încadrează în definiția genocidului din tratatul ONU.

În martie 2023, Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis mandate de arestare pentru Vladimir Putin şi comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, pentru crima de război de deportare de copii ucraineni.

Anterior, Moscova a susținut că protejează copiii vulnerabili din zona de război.

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a spus că Rusia a provocat suferințe pentru milioane de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.