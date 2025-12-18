DEZVĂLUIRE. Patimile Elenei. În pline proteste de stradă pe tema justiției, o femeie care se luptă de patru ani să descopere de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul: Aveți cumva o copie?

Dosarul de ucidere din culpă a unei tinere de 36 ani, decedată la Spitalul Bagdasar-Arseni în 2021, e de negăsit. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a constatat „dispariția” prin două ordonanțe și a cerut copii, „pentru reconstituire”, de la mamă, dezvăluie site-ul de investigații Snoop.

Elena Emacu s-a aflat aproape în fiecare seară în primele rânduri la protestele iscate după documentarul Recorder despre problemele din justiție din ultimele zile. Ea ascunde o poveste greu de crezut în 2025.

Femeia a aflat, la începutul lunii decembrie, că dosarul penal de ucidere din culpă, deschis după ce fiica ei în vârstă de 36 ani a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni, în 2021, a fost pierdut de autorități, scrie siteul de investigații Snoop.

O recunosc, negru pe alb, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în două ordonanțe, una din 20 noiembrie 2025, alta din 4 decembrie 2025.

„Un bob de piper”

În frigul de pe Bulevardul Magheru, Elena Emacu trage de un banner anti-Lia Savonea cu niște mănuși groase. Undeva pe la Piața Romană, un participant îi roagă pe tineri să slăbească ritmul, „pentru că nu toată lumea are 25 de ani”.

De patru ani și jumătate, însă, Elena Emacu nu mai are vârstă.

Face drumuri repetate între casă și locul de veci al fiicei sale, în cimitirul Dămăroaia, scrie e-mailuri și sună pe la instituții, pentru a afla dacă s-a mai întâmplat ceva cu dosarul ei penal.

În 13 martie 2021, tânăra stewardesă Ecaterina Emacu s-a trezit cu gura strâmbă, o pareză pe față, și a fost dusă la Spitalul Militar, apoi la Floreasca. Caterina, după cum o alinta mama ei, avea un hematom subdural în emisfera stângă a creierului.

De-acolo, după o recomandare, a ajuns la profesorul doctor Mircea Gorgan, neurochirurg de la Spitalul Bagdasar-Arseni. Conform documentării realizate și de jurnaliștii Snoop, pe atunci la Libertatea, acesta le-a comunicat celor din familie că e vorba de „un bob de piper” care „nu-i va pune viața în pericol”.

Nu a fost operată, deși starea ei s-a degradat. A făcut și COVID, iar pe 3 aprilie, la trei săptămâni, s-a stins.

„Fiica mea nu avea cancer, nu a căzut cu avionul. A fost internată imediat, la debut, într-un spital specializat de neurochirurgie, având drept medic curant un medic supradocumentat, un profesor. Un caz medical rar cu risc sever a fost tratat în afara oricăror reguli medicale și legi ale statului”, își motivează Elena Emacu lupta.

Pentru ca procurorii să analizeze dacă intervenția s-a realizat cu întârziere sau nu, dacă fata avea șanse, s-a deschis un dosar penal pentru omor. I s-a schimbat, apoi, încadrarea juridică la ucidere din culpă și a ajuns la Poliție, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4.

„Se constată dispariția dosarului penal”

„Toată viața am crezut în reguli și le-am respectat, așa mi-am educat și fiica”, spune Elena Emacu. „Pentru ca viața netrăită a unui om tânăr să nu rămână un subiect de dosar nemișcat într-un sertar”, a făcut multiple solicitări de urgentare a dosarului.

Toate i-au fost respinse.

Apoi, după ce dosarul a fost trimis de Poliție la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, în 2025, a aflat că acesta este de negăsit.

La începutul lunii decembrie 2025, chiar înainte de izbucnirea scandalului din justiție, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 i-a comunicat, după ce femeia făcuse o solicitare pe 3 decembrie, două ordonanțe.

În cea din 20 noiembrie 2025, se arată că un grefier de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4 a căutat dosarul pe 18 noiembrie 2025, întrucât figura predat încă din 3 iunie 2025. Acesta „a constatat faptul că dosarul nu a fost identificat”.

În urma acestor cercetări s-a constatat că dosarul penal, deși figurează în arhiva Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, nu se regăsește fizic la unitatea de Parchet, se mai arată în ordonanță.

„Având în vedere cele de mai sus, se constată dispariția dosarului penal cu numărul 4215/163/P/2021” – ordonanță a Parchetului de pe lângă JS4 din noiembrie 2025

Instituția nu oferă vreo posibilă explicație referitoare la pierdere.

Procurorii îi cer mamei copii după dosar, pentru „reconstituire”

Procurorul de la Parchet remarcă faptul că dosarul penal dispărut „nu poate fi refăcut conform procedurii obișnuite”, indică interesul justificat și dispune reconstituirea acestuia.

În ordonanța din 4 decembrie 2025, i se comunică Elenei Emacu, mama Caterinei, faptul că „a fost demarată procedura de identificare” și cea de reconstituire a dosarului penal.

Mai mult, i se cere ca, „în cazul în care aveți copii din dosarul de urmărire penală cu nr. de mai sus, să ni le puneți la dispoziție pentru a ajuta la reconstituirea cu celeritate a acestuia”.

Citește în continuare pe Snoop totul despre lupta Elenei Emacu de a afla care este adevărul despre modul în care a murit fiica ei.