Dialogul la 112 în cazul crimei comise de Emil Gânj, căutat de aproape un an. Ce întrebări primea mama care anunța că fiica ei este omorâtă în casă

Dialogul purtat de mama tinerei din Mureș ucise în vara anului trecut de către Emil Gânj a fost făcut public pentru prima dată de Tribunalul Mureș, odată cu pronunțarea deciziei prin care bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață. În timp ce mama victimei anunța disperată dispecerul de la 112 că fiica ei este ucisă în casă, operatorul o întreba ce vârstă are sau cine este Gânj, bărbatul indicat ca fiind atacatorul.

Crima a fost comisă în iulie 2025, iar de atunci Emil Gânj este de negăsit. Victima, Anda Gyurca, avea 31 de ani.

Apelul la 112 a fost înregistrat în dimineața de 8 iulie 2025, la ora 8.55, potrivit datelor din dosarul soluționat marți de Tribunalul Mureș și consultat de HotNews. Cea care a sunat la dispeceratul unic de urgență a fost Pușa Jimba, mama victimei.

Dialogul purtat de aceasta cu dispecerul de la 112 și polițistul de la dispeceratul Inspectoratului de Poliție este redat integral de instanță și arată cum dispecerii insistă cu întrebări generale, în timp ce femeia cerea disperată ajutor, anunțând că fiica ei este omorâtă în casă.

„Gânj Emil, dar cine-i ăsta?”

Operator 112: 112, ce urgență aveți? Bună ziua!

Mama victimei: Trimiteți, trimiteți repede poliția că o venit Gânj în casă peste noi, (neinteligibil), fata, cred c-o omorât-o.

Operator 112: Unde?

Mama victimei: (concomitent) Miheșu de Câmpie. Da! O venit cu securea, tăt mi-o spart geamurile, ușa.

Operator 112: Cine-o venit? Cine-o venit?

Mama victimei: Gânj Emil, Gânj Emil.

Operator 112: Gânj Emil, dar cine-i ăsta?

Mama victimei: Îi ăla ce o ținut-o pe Anda răpită.

Operator 112: No, bun! Și cum se numește fata?

Mama victimei: Gyurca Anda Maria, trimiteți repede poliția!

Operator 112: Anda câți ani are?

Mama victimei: 23, trimiteți repede poliția, doamnă! Vă rog!

Operator 112: Trimitem poliția, vă dau acuma legătura cu poliția, dar trebuie să știu să vă trimit și ambulanța acolo. Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei? Trimiteți (neinteligibil).

Operator 112: Ce s-a întâmplat cu fata?

Mama victimei: (neinteligibil)

Operator 112: Vorbiți la poliție, vorbiți la poliție!

Dispecerul poliției: Da, poliția, ce urgență aveți? Alo!

Mama victimei: O venit Gânj Emil, o venit Gânj Emil și o intrat în casă peste Anda.

Dispecerul poliției: Gânj fiind cine? Gânj fiind cine?

Mama victimei: (vorbește cu o persoană din apropiere: Iar o dat foc?) Iar o dat foc la casă! Anda, fata! Anda!

„O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția!”

Dispecerul poliției: Anda, am înțeles. Dar ea locuiește cu dumneavoastră, fata?

Mama victimei: Da! Iar o dat foc în casă! Iar o dat foc…

Dispecerul poliției: Am înțeles. (…)

Mama victimei:Da, da!

Dispecerul poliției: Cine… Omu ăsta unde-i acuma, Gânj Emil ăsta?

Mama victimei: O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția!

Dispecerul poliției: Trimitem repede… (concomitent) ….”

Mama victimei: (concomitent) Da, da, da, arde casa și tre să…

Dispecerul poliției: Alo! Starea fetei care-i? Unde-i fata?

Mama victimei: Cred că fata o omorât-o în casă.

Dispecerul poliției: Cum crezi c-o omorât-o în casă?

Mama victimei: O omorât-o în casă că n-o mai ieșit din dulap!

Dispecerul poliției: N-o ieșit din dulap… D-apăi, bun, și du-te, du-te scoate-o afar dacă arde casa, cum s-o lași în casă? Că nu înțeleg. Nu se poate (concomitent)

Mama victimei: (conomitent) Dar nu pot să intru!

Dispecerul poliției: Și ce nu poți intra?

Mama victimei: Nu pot să intru, că arde casa! Acuma o ajuns poliția, să vie pompierii, cred că fata-i moartă în casă, (concomitent) o omorât-o…

Dispecerul poliției: (concomitent) O ajuns poliția deja?

Mama victimei: Da, da, da, da, da, da, pompierii n-o ajuns.

Dispecerul poliției: Pompierii și ei acuma îs pe drum, dar spuneți-le la colegi să, ăă, dacă pot s-o scoată… Ăăă, el unde-i, omu ăsta? Gânj Emil ăsta…

Mama victimei: O fugit!

Dispecerul poliției: O fugit Gânj?

Mama victimei: O fugit! Da… (…)”

La sosirea autorităților, tânăra de 31 de ani a fost găsită moartă.

Crima din Miheșu de Câmpie

Pe 8 iulie 2025, Emil Gânj, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, Anda Gyurca a mers cu un topor la locuința fostei sale iubite. Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat. Începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie la anul, pe 4 ianuarie 2026. Dar a fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Târgu Mureș.

În pofida căutărilor, Gânj nu a fost găsit nici după zece luni de la comiterea crimei. Autoritățile au fost sesizate de mai multe ori de către cetățeni care au spus că au zărit un bărbat cu semnalmentele sale, dar niciuna din operațiuni nu s-a soldat cu capturarea sa.

Părinții victimei au spus că tot calvarul tinerei a început în februarie anul trecut, după ce fiica lor a fost răpită de Emil Gânj, iar ulterior a reușit să scape. Familia susține că a fost nevoie să sune la 112 pentru a-l reclama pe unul dintre polițiști: acesta din urmă ar fi presat-o pe fată să declare că i-a fost complice răpitorului și că l-a ajutat să scape.

Operatorul de la 112, potrivit înregistrării publicate de Recorder, l-a avertizat pe tată că dacă acuzațiile nu se confirmă ar putea fi amendat cu 4.000 de lei.

Tribunalul Mureș l-a condamnat marți pe Emil Gânj la pedepsele maxime prevăzute de lege pentru toateiInfracțiunile pentru care a fost trimis în judecată și a fost judecat în lipsă: omor calificat, distrugere prin incendiere, profanare de cadavre și nerespectarea ordinului de protecție și a fost obligat să plătească 510.000 de euro daune morale familiei victimei, potrivit soluției publicate pe portalul instanței. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.