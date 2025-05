Diana a plătit aproape 40.000 de euro avans pentru o garsonieră aflată în stadiul de proiect. Dar după un an au apărut problemele. „Nu rămâne nimeni întreg la cap după ce pierde acești bani”. Diana nu e singura în această situație

După ce dezvoltatorul imobiliar Certion a anunțat proiecte ambițioase în singura pădure de pe litoralul românesc și în Poiana Brașov și a început să încaseze avansuri de la oameni, aceasta nu le-a mai construit în mare parte, dezvăluie site-ul de investigații Snoop. Ca să atragă clienți, firma a apelat și la serviciile unor influenceri – personalități din lumea artistică, care le-au promovat proiectele. Acum, zeci de oameni păgubiți încearcă să-și recupereze banii.

În februarie 2022, Diana, 35 de ani, semnează promisiunea de vânzare-cumpărare pentru o garsonieră. Are 31 mp și costă 51.000 de euro. Hotărăște cu soțul ei să plătească în tranșe. Cu tot cu locul de parcare achită aproape 40.000, arată documentele.

„Nu mi s-a părut suspect că era în fază de proiect și că încă nu avea toate autorizațiile, pentru că în București cumpărasem apartamentul în sistem similar”, spune ea. Diana și soțul ei au trăit dintr-un singur salariu, adaugă aceasta, ca să strângă acei bani.

Aceasta văzuse postările Adelei Popescu, actriță, prezentatoare TV și influencer. „Mi-am zis că totuși e persoană publică”, spune ea despre unul dintre lucrurile care au determinat-o să aibă încredere în dezvoltatorul imobiliar. Nu a fost singura care a văzut acele postări.

Adela Popescu a promovat Vogh Olimp pe Facebook

Contactată de Snoop, Adela Popescu a răspuns: „Noi am avut încredere în ce am văzut cu ochii noștri. O clădire ridicată deja. Am văzut exact unde este apartamentul nostru și am decis sa dăm avansul, iar la finalizarea lucrărilor am plătit diferența.”

Aceasta a precizat că li s-a predat proprietatea cu o întârziere de un an. Că a fost „la nivelul așteptărilor”, dar că nu erau finalizate integral lucrările, adică spațiile comune.

„Am petrecut deja câteva weekenduri acolo împreună cu copiii noștri și am postat pe rețelele de socializare, așa cum postăm tot ce facem, de la meniul de mic-dejun, la vacanțe, noutăți, proiecte tv. Despre celelalte proiecte Certion nu am informații, așa că nu am ce să comentez.”

În perioada martie – noiembrie 2022, în presă apar informații despre noi investiții făcute de dezvoltatorul imobiliar.

„Investitorii Certion susțin dezvoltarea zonei Olimp-Neptun cu încă 8,5 milioane euro”, scrie Forbes România. „Compania a încheiat anul 2021 cu vânzări de 35,7 milioane euro şi a realizat inves­tiţii de peste 7 milioane euro”, potrivit Ziarul Financiar. În același timp, se finalizează prima clădire anunțată, Vogh Olimp, scrie ziarul Bursa.

În anul următor, pentru că firmele Certion nu construiesc celelalte blocuri, oamenii încep să își ceară banii înapoi.

În perioada septembrie-octombrie 2023, firma Vogh Olimp, primul proiect Certion, anunță că a depus cererea de intrare în insolvență. Adică nu mai are bani să-și plătească datoriile.

„Am apelat la un mecanism legal pentru a ne apăra împotriva abuzurilor antreprenorului general (constructorul complexului Vogh, n.r.), care a inițiat o acțiune de ipotecă legală”, declara fondatorul Certion, Cătălin Scripcaru pentru Profit.ro.

Constructorul precizează că Certion nu l-a plătit. Dreptul de ipotecă depășește 800.000 de euro, conform unui extras de carte funciară văzut de Snoop.

În octombrie 2024, Diana nu mai primește răspunsuri de la companie. Vrea să retragă avansul de aproape 40.000 de euro. Speră să anuleze promisiunea de vânzare în instanță.

O parte dintre cei intervievați de Snoop nu au riscat să plătească un avocat. „Uitându-mă înapoi, cred că mai bine era să fi contactat un avocat înainte să semnez absolut orice”, precizează și Diana.

„E trist că trăim într-o țară unde nu avem legi care să ne apere de genul ăsta de lucruri. O să încerc să merg mai departe, că altfel nu rămâne nimeni întreg la cap după ce pierde 40.000 de euro.”

