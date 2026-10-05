Al doilea lider care anunță ferm că partidul său nu va vota guvernul lui Luca Niculescu

Partidul S.O.S. România nu va vota guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu, a anunțat luni seară președinta formațiunii parlamentare, Diana Iovanovici Șoșoacă.

„Partidul S.O.S. România anunță că parlamentarii săi nu vor acorda votul de învestitură unui Guvern condus de Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan. (…) România are nevoie de un Guvern care să răspundă problemelor grave cu care se confruntă cetățenii, de un program de guvernare construit în interes național și de soluții concrete pentru economie, nivelul de trai și protejarea intereselor statului român. Numirea unui nou premier care să continue actuala formulă de putere nu rezolvă problema fundamentală a legitimității și nu răspunde crizei politice și economice”, a afirmat Diana Șoșoacă, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a partidului.

Diana Șoșoacă insistă pe faptul că „România are nevoie de alegeri anticipate”.

„Este momentul ca decizia să se întoarcă la cetățeni. Românii trebuie să decidă, prin vot, cine îi reprezintă în Parlament și ce majoritate va guverna țara. Nicușor Dan, PNL, USR și UDMR se joacă de-a guvernarea”, a adăugat europarlamentara.

„Nu au nicio legitimitate pentru a continua să conducă țara, dar se agață de scaunele puterii și încearcă să prelungească o construcție politică ilegitimă, neconstituțională și antinațională. Românii trebuie să decidă cine să guverneze țara. Orice amânare a alegerilor anticipate aduce adâncirea crizei politice și economice și riscul prăbușirii totale”, a mai afirmat președinta S.O.S. România.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, după consultările cu partidele și grupurile din Parlament, că îl desemnează diplomatul pe Luca Niculescu să formeze noul guvern. Aceasta este a patra desemnare de premier făcută de șeful statului, după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Primul lider de partid parlamentar care a anunțat că nu va susține guvernul propus de Niculescu a fost George Simion.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a fost mesajul transmis, luni seară, pe Facebook, de George Simion.

La rândul său, Petrişor Peiu, unul dintre liderii Alianței pentru Unirea Românilor, a anunțat că parlamentarii formaţiunii nu vor vota guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl va prezenta în fața Parlamentului, acesta subliniind că AUR nu va participa la votul de învestitură din Legislativ.