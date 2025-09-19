Diana Șoșoacă, chemată marți la Parchetul General. Este acuzată de propagandă legionară, lipsire de libertate și alte infracțiuni / Mesajul transmis de partid

Diana Șoșoacă, șefa partidului suveranist SOS, a fost citată, marți, la Parchetul General, în calitate de suspect. Șoșoacă a prezentat documentul pe pagina sa de Facebook, într-un clip în care a comentat decizia Parchetului.

Diana Șoșoacă a fost chemată la audieri la Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în data de 23 septembrie, la ora 12.00, conform documentului, scrie și Agerpres.

Potrivit citației, Șoșoacă este acuzată de:

lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni)

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni)

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia

ultraj

Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat, scrie Agerpres.

Cum a reacționat Diana Șoșoacă

„Sunt suspectă rău de tot. Nu Iohannis, nu Bolojan, nu Iliescu”, a comentat Șoșoacă, în clipul postat pe pagina de Facebook, unde a arătat citația primită.

„Anunț pe această cale Parchetul că trebuia să îmi lase și mie un număr de telefon sau o adresaă de mail ca să le scriu sau să pot să le spun că nu vin pe 23, că n-am cum, îmi pare rău. Putem să stabilim o dată când sunt și eu în țară, pentru că spre deosebire de domnii procurori eu muncesc, pentru că am fost votată de oameni”, mai spune Șoșoacă, în clip.

Într-un comunicat, partidul SOS România spune că „cel mai vocal om politic în susţinerea Palestinei a primit o citaţie în calitate de suspect, în care sunt menţionate 11 infracţiuni printre care promovarea în public a legionarismului, antisemitismului şi negarea sau minimizarea holocaustului”.

În comunicat, SOS atrage și atenția partidelor de opoziție că „pasivitatea lor în astfel de cazuri, în care oameni politici sunt persecutaţi pentru delict de opinie, le va atrage propria condamnare”.

Dosar penal după ce a participat la comemorarea lui Zelea-Codreanu

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Șoșoacă a participat la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, la o comemorare dedicată liderului Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și altor 13 membri ai organizației de extremă dreapta.

„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara atunci Diana Șoșoacă despre Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.

Cu o lună înainte, în octombrie 2024, Parchetul General a deschis un dosar penal după ce europarlamentarul l-a omagiat pe fostul lider legionar. Nemulțumită că judecătorii Curții Constituționale i-au invalidat candidatura la prezidențiale, Șoșoacă a transmis live pe YouTube, unde a lansat un mesaj elogios la adresa lui Codreanu.

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât «Trăiască Legiunea și Căpitanul» care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, spunea Șoșoacă.

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchet un denunț împotriva europarlamentarului, acuzând-o că promovează cultul dictatorului Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.

Pe 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în care le-a recomandat eurodeputaților să elaboreze strategiile de politică externă după modelul fostului lider comunist, afirmând: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.