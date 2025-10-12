Diane Keaton, omagiată de starurile de la Hollywood: „Nu eram pregătiţi să te pierdem”

Îndrăgita actriţă Diane Keaton, care a murit, sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, a fost omagiată de starurile de la Hollywood. Un omagiu special a venit din partea actriţei Goldie Hawn, alături de care a jucat în filmul „The First Wives Club” (Clubul nevestelor părăsite), în 1996.

„Diane, nu eram pregătiţi să te pierdem. Ne-ai lăsat în urmă o dâră de praf magic, plină de particule de lumină şi amintiri dincolo de imaginaţie. Cum să ne luăm rămas bun? Ce cuvinte ne pot veni în minte când inima ne este frântă? Nu ţi-au plăcut niciodată laudele, erai atât de modestă, dar acum nu-mi mai poţi spune „taci din gură”, draga mea. Nu a existat şi nu va exista nimeni ca tine. Ai furat inimile lumii şi ai împărtăşit geniul tău cu milioane de oameni, realizând filme care ne-au făcut să râdem şi să plângem într-un mod în care numai tu puteai. Am avut norocul să fac First Wives Club împreună cu tine, zilele noastre începând cu cafeaua în rulota de machiaj, râzând şi glumind, până în ultima zi de filmare. A fost un roller coaster al iubirii. Am convenit să îmbătrânim împreună şi, într-o zi, poate să locuim împreună cu toate prietenele noastre. Ei bine, nu am ajuns să locuim împreună, dar am îmbătrânit împreună. Cine ştie… poate în viaţa viitoare. Străluceşte cu praful tău magic acolo sus, prietena mea. O să-mi lipseşti extrem de mult. Inima mea este alături de frumoşii tăi copii, Dex şi Duke”, a scris actrița Goldie Hawn pe contul de Instagram, citează News.ro.

Robert De Niro a transmis o declaraţie către The Hollywood Reporter, în care spune: „Sunt foarte trist să aflu de moartea lui Diane. Îmi era foarte dragă şi vestea că ne-a părăsit m-a luat complet prin surprindere. Nu mă aşteptam să ne părăsească. Ne va lipsi. Odihnească-se în pace”.

Bette Midler, care a jucat alături de Keaton şi Goldie Hawn în filmul din 1996 „The First Wives Club”, a scris pe Instagram: „Strălucitoarea, frumoasa şi extraordinara Diane Keaton a murit. Nu pot să vă spun cât de tristă mă face acest lucru. Era amuzantă, complet originală şi lipsită de orice viclenie sau competitivitate pe care te-ai fi aşteptat să le găseşti la o astfel de vedetă. Ce vedeai era ceea ce era ea… oh, la, lala!”.

În plus, fiica lui Goldie Hawn, actriţa Kate Hudson a distribuit un clip cu cele trei femei din film, cu legenda: „Te iubim atât de mult, Diane”.

Steve Martin, cu care a jucat în filmul Father of the Bride din 1991, a distribuit un clip dintr-un interviu din 2021 pe care ea l-a realizat împreună cu Martin Short pentru revista Interview, în care Short o întreabă pe Keaton: „Cine e mai sexy, eu sau Steve Martin?”, iar Keaton răspunde: „Adică, amândoi sunteţi idioţi”. Martin a comentat postarea: „Nu ştiu cine a postat asta primul, dar rezumă relaţia noastră încântătoare cu Diane”.

Candice Bergen, colega lui Keaton din serialul Book Club, a declarat pentru THR: „Este o pierdere imensă atât pentru mine personal, cât şi pentru noi toţi. Diane era o adevărată artistă – extrem de talentată şi cu un talent unic în atât de multe discipline, dar în acelaşi timp modestă şi minunat de excentrică. Îmi va lipsi teribil”.

Mary Steenburgen a împărtăşit, de asemenea, o declaraţie pentru THR, în care scria: „Diane era magică. Nu a existat şi nu va exista niciodată cineva ca ea. Am iubit-o şi m-am simţit norocoasă să fiu prietena ei. Îi transmit dragostea mea familiei ei. Ce minune era!”.

Leonardo DiCaprio, care a interpretat rolul nepotului lui Keaton în Marvin’s Room (film pentru care ea a obţinut una dintre cele patru nominalizări la Oscar), a postat un omagiu pe Instagram. „Diane Keaton era unică. Strălucitoare, amuzantă şi fără complexe”, a scris el lângă o fotografie cu el şi Keaton. „O legendă şi un om cu adevărat bun. Am avut onoarea să lucrez cu ea la 18 ani. Ne va lipsi profund”.

Actriţa americană Diane Keaton, renumită pentru rolurile din „Tatăl miresei” şi „Clubul nevestelor părăsite”, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat sâmbătă revista People.

Moartea lui Keaton este un şoc la Hollywood şi în restul lumii. Actriţa nu mai fusese în atenţia publicului de câteva luni, dar nu se ştia că ar fi suferit de vreo boală, scrie The Guardian.