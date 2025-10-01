Digi și Vodafone au finalizat achiziția Telekom Mobile, tranzacție de 70 milioane de euro. Ce schimbări vor fi pentru clienți și angajați

Digi și Vodafone au anunțat miercuri, 1 octombrie, finalizarea achiziției Telekom România Mobile Communications, tranzacție prin care Digi a plătit 40 milioane de euro, iar Vodafone 30 milioane de euro. Vodafone va dobândi controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, toți clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura de rețea tehnică. Clienții prepaid și anumite active vor fi preluate de Digi România.

Promisiunile Digi către clienții prepaid ai Telekom România

Digi a anunțat miercuri pe bursă finalizarea achiziției de la Telekom Romania Mobile Communications a anumitor active, inclusiv a anumitor licențe de spectru și turnuri de telecomunicații precum și a activității de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite.

„Le urăm bun-venit utilizatorilor de cartele preplatite Telekom în rețeaua Digi, rețeaua cu cea mai buna acoperire din Romania, și ne propunem să le furnizăm servicii de calitate superioară la preturi competitive. În același timp, le mulțumim abonaților noștri pentru încredere și îi informăm că această tranzacție va îmbunătăți calitatea serviciilor de voce și date mobile, va extinde acoperirea și va asigura servicii mai rapide și mai fiabile. Tranzacția face parte din planul nostru de dezvoltare strategică, prin care investim constant în rețea și tehnologie de vârf pentru a oferi tuturor utilizatorilor acces la o conectivitate performantă”, a declarat Serghei Bulgac, director general al Digi Romania.

Anunțul Vodafone: Finalizarea procesului de fuziune, estimată la începutul anului 2026

De cealaltă parte, Vodafone a anunțat că achiziția cu 30 de milioane de euro a Telekom România va implica investiții ulterioare substanțiale, cu precădere în integrarea rețelei. Aceste investiții vor completa cele peste 6,5 miliarde de euro investite până acum de Vodafone în cei 28 de ani de prezență în România, spune compania.

„Ca urmare a tranzacției, clienții vor beneficia în viitor de o rețea mai puternică, cu viteză mai mare, calitate superioară și acoperire sporită a conectivității, prin extinderea spectrului și creșterea numărului de site-uri”, se arată în comunicatul Vodafone.

În cadrul procesului de integrare, Vodafone va prelua majoritatea angajaților Telekom Mobile.

„Astăzi, Vodafone și Telekom își unesc forțele pentru a dezvolta o rețea mobilă la cele mai înalte standarde, pentru a oferi o experiență mai bună și acces la tehnologie de ultimă oră pentru familiile și afacerile din România. Este un moment crucial pentru piața telecomunicațiilor din România, o piață consolidată, mai puternică și cu potențial semnificativ de creștere în urma acestei tranzacții. Continuăm, astfel, să investim în inovație și în viitorul industriei, contribuind la transformarea digitală a României, în beneficiul clienților, angajaților și al întregii societăți”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Cele două companii vor continua să funcționeze ca entități juridice separate dar parte din același grup, până la finalizarea procesului de fuziune, estimată la începutul anului 2026.

Integrarea celor două organizații se va desfășura în etape. Această abordare asigură stabilitate și valoare adăugată în viitor prin operațiuni unificate, inovare și investiții.

Angajații, clienții și partenerii celor două companii vor fi informați prin actualizări periodice, pentru a fi la curent cu fiecare evoluție de-a lungul procesului. Mai mult, pe www.vodafone.ro/impreuna se regăsesc explicații clare pentru clienți cu privire la fiecare etapă.

Pe parcursul tranzacției, Vodafone a fost asistat de companiile de avocatură și consultanță: Țuca Zbârcea & Asociații, Osborne Clarke, Deloitte, Akira Consultancy, Frontier Economics, Ionescu Sava, Mind Policy.