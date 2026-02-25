Candidații pentru șefia DIICOT susțin interviurile la Ministerul Justiției

Interviurile pentru desemnarea şefilor marilor parchete, care au început luni, vor continua astăzi cu candidaţii pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției. 5 procurori s-au înscris pentru postul de procuror-șef al DIICOT.

Este vorba despre Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara, și Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București.

Potrivit Ministerului Justiției, timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute și timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de cel mult o oră.

Joi urmează interviurile pentru candidații care țintesc una dintre două funcții de procuror-şef adjunct al DIICOT.

Este vorba despre:

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Claudia-Ionela Curelaru, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Cine sunt procurorii care candidează pentru șefia marilor parchete

Luni, Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul DNA Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, au avut programate interviurile pentru funcţia de procuror general.

Tot luni, Marius Voineag, actualul procuror-şef al DNA, a fost audiat pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Pentru postul de procuror șef al DNA candidează Tatiana Toader, procuror şef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu, procuror la DIICOT, și Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct. Aceștia au susținut interviurile marți.

Alături de aceștia, au mai susținut interviurile și procurorii care candiează pentru cele două posturi de adjuncți la DNA: Marinela Mincă, Mihai Prună şi Marius Ionel Ştefan.

Când vor fi date rezultatele

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT de la 14 aprilie, notează Agerpres.