Încep interviurile pentru funcţiile de conducere de la marile parchete. Cine sunt candidații pentru șefia Parchetului General

Interviurile pentru desemnarea șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT încep luni, 23 februarie, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului ICCJ. Pentru funcția de procuror general al României candidează doi procurori – șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, iar pentru funcția de adjunct al aceleiași instituții candidează actualul șef al DNA, Marius Voineag.

Ministerul Justiţiei a publicat în urmă cu o săptămână lista procurorilor care îndeplinesc condițiile pentru a candida la șefia marilor parchete. Toţi cei 19 candidaţi înscrişi au trecut proba şi vor participa la interviurile programate pentru perioada 23-26 februarie.

Primul candidat care va susține, de la ora 09:30, interviul în fața comisiei de la Ministerul Justiției este procurorul Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, care candidează pentru funcția de procuror general al României. Ea va fi urmată, la ora 11:00, de procurorul Bogdan Pîrlog.

Tot astăzi, de la ora 12:30, Marius Voineag, actualul procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, va susţine interviul pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Programul pentru DNA

Marți, 24 februarie, sunt programaţi candidaţii pentru conducerea DNA. De la ora 8:30 este programat Viorel Cerbu, de la 10:00, Vlad Grigorescu şi de la ora 11:30, Tatiana Toader. În aceeaşi zi, pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al DNA sunt programaţi trei candidaţi: Marinela Mincă, de la ora 13:00, Mihai Prună, de la ora 14:30 şi Marius Ionel Ştefan, de la ora 16:00, potrivit News.

Programul pentru DIICOT

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), interviurile se vor desfăşura miercuri, 25 februarie, începând de la ora 09:30, cu Ioana-Bogdana Albani, urmată de Alina Albu (ora 11:00), Antonia Diaconu (ora 12:30), Codrin Horaţiu Miron (ora 14:00) şi Bogdan Ciprian Pîrlog (ora 15:30).

În 26 februarie, sunt programate interviurile pentru ocuparea celor două funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT: Claudia Ionela Curelaru (09:30), Alex Florenţa (11:00), Gill Julien Grigore Iacobici (ora 12:30), Aurel Cristian Lazăr (ora 14:00) şi Mihai Răzvan Negulescu (ora 15:30).

Timpul de susţinere a proiectului pentru exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere este de maximum 30 minute, iar timpul pentru întrebări şi răspunsuri este de maximum o oră.

Rezultatele selecţiei se vor publica în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, iar ministrul va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Cine sunt procurorii care candidează pentru șefia marilor parchete

Pentru funcția de procuror general al României:

Cristina Chiriac, procuror șef serviciu la DNA, Serviciul teritorial Iași

Bogdan Pîrlog, procuror militar al Parchetului Militar al Tribunalului București

Pentru funcţia de adjunct al procurorului general:

Marius Voineag, actualul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana Toader, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai Prună, procuror în Parchetul General – Secţia de urmărire penală;

Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ștefan, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism