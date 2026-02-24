Procurorii care candidează pentru şefia DNA susţin astăzi interviul. Programul audierilor

Interviurile pentru desemnarea şefilor Parchetului General, DNA şi DIICOT, începute luni, cu candidaţii pentru conducerea Parchetului, continuă astăzi cu candidaţii pentru conducerea DNA. Sunt șase procurori înscriși pentru cele trei posturi de conducere din instituție: procuror șef DNA și două poziții de adjunct.

Pentru postul de procuror șef al DNA candidează Tatiana Toader, procuror şef adjunct al DNA, Vlad Grigorescu, procuror la DIICOT, și Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct.

Alături de aceștia, vor susține interviurile trei dintre procurorii care candidează pentru cele două posturi de adjuncți la DNA: Marinela Mincă, Mihai Prună şi Marius Ionel Ştefan.

Interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei încep de la ora 08.30, când este programat Viorel Cerbu.

De la 10:00, va intra Vlad Grigorescu şi de la ora 11:30, Tatiana Toader. Pentru ocuparea celor 2 funcţii de procuror-şef adjunct al DNA sunt programaţi: Marinela Mincă, de la ora 13:00, Mihai Prună, de la ora 14:30 şi Marius Ionel Ştefan, de la ora 16:00.

Cine sunt procurorii care candidează pentru șefia marilor parchete

Pe 16 februarie, Ministerul Justiţiei anunţa că toţi cei 19 candidaţi care s-au înscris pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au îndeplinit condiţiile necesare.

Luni, Cristina Chiriac, procuror-şef serviciu în cadrul DNA Iaşi, şi Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, au avut programate interviurile pentru funcţia de procuror general.

Tot luni, Marius Voineag, actualul procuror-şef al DNA, a fost audiat pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al PICCJ.

Interviurile continuă mâine, 25 februarie, când sunt programați candidații pentru conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Procurorii care candidează pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT:

Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT:

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Claudia-Ionela Curelaru â, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Rezultatele selecţiei se vor publica în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, iar ministrul va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte şi cea de procuror-şef al DNA rămân vacante începând cu data de 31 martie, iar cea de procuror-şef al DIICOT de la 14 aprilie, notează Agerpres.