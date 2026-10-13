„Din cabina de pilotaj a fost transmis codul 7500, caz de deturnare”. Detalii de la bordul aeronavei escortate de Germania cu avioane de vânătoare Eurofighter

Avionul care efectua o cursă de pe insula greacă Corfu către Germania a aterizat în siguranță, conform planului, marți, la Nürnberg, după ce din cabina de pilotaj a fost emisă o alertă de deturnare, pe care compania aeriană a atribuit-o unei „defecțiuni a sistemului de comunicații radio”.

Corendon Airlines a transmis că dorește să „sublinieze că nu s-a produs nicio situație de urgență și că, în niciun moment, pasagerii, echipajul de zbor sau aeronava nu au fost expuși vreunui pericol”, informează Reuters.

Incidentul a cauzat o scurtă suspendare a operațiunilor pe Aeroportul din Nürnberg, unde se îndrepta avionul, au precizat reprezentanții aeroportului. Operațiunile de zbor au revenit ulterior la normal.

„Din cabina de pilotaj a fost transmis codul «7500» (caz de deturnare) și, în plus, pilotul nu mai putea fi contactat prin radio. Din motive de siguranță, au fost declanșate apoi diverse alerte de urgență”, a anunțat, mai devreme, poliția, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socializare X.

„Scurtă defecțiune” a sistemului de comunicații radio

Alerta a survenit la mai puțin de o lună după ce copilotul unui avion cu destinația Israel, venind din Dubai, l-a atacat pe pilot cu un topor destinat situațiilor de urgență, procurorul general al Emiratelor Arabe Unite calificând incidentul drept un „atac terorist”.

Compania aeriană Corendon a precizat că codul de urgență a fost transmis marți, în timp ce avionul, un Boeing 737-800, se afla în spațiul aerian croat, „din cauza unei scurte defecțiuni a sistemului de comunicații radio”.

„Situația a fost monitorizată imediat, s-au demarat prompt investigațiile și s-au luat toate măsurile necesare. Aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul din Nürnberg”, menționează comunicatul transmis de operatorul aerian.

Aeroportul a anunțat, mai devreme, pe site-ul său: „Operațiunile de zbor sunt suspendate în prezent din cauza unei situații de urgență survenite în timpul unui zbor. Zborul XR 456 de la Corfu la Nürnberg a aterizat între timp în siguranță.”

Un purtător de cuvânt al aeroportului nu a avut informații suplimentare.

Totuși, în timpul alertei, avioane de vânătoare Eurofighter au fost mobilizate pentru a escorta aeronava care se îndrepta din Corfu către Germania, pe fondul „situației de urgență aeronautică”, potrivit The Independent.co.uk.

Ulterior, avioanele militare s-au întors la bază după ce și aeronava de pasageri a reușit să aterizeze.

Conform ziarului Bild, presupusele observări ale unor drone perturbaseră deja traficul aerian pe aeroport în noaptea de luni spre marți, între orele 02:00 și 04:00, când trei piloți au raportat un obiect în timpul decolării sau aterizării.

Autoritățile germane se află, de asemenea, în stare de alertă sporită după atacul eșuat cu o dronă încărcată cu explozibili pe aeroportul din Leipzig, în luna august, tentativă pe care autoritățile au atribuit-o Rusiei. Moscova a negat orice implicare.