„Din Grecia până în Franța”: protest cu mii de elevi, studenți și profesori și la Atena. Ce nemulțumiri au

Zeci de mii de elevi, studenți și profesori au ieșit miercuri în stradă în mai multe orașe din Grecia, cerând alocarea mai multor fonduri de la stat pentru educație, condiții mai bune în școli și săli de clasă mai puțin aglomerate. Protestele se înscriu într-un val de manifestații similare din alte țări europene.

Aproximativ 10.000 de elevi și studenți au participat la un marș pașnic în centrul Atenei și în suburbiile capitalei, a anunțat poliția elenă.

Manifestații au avut loc și în alte orașe din țară, participanții exprimându-și solidaritatea cu protestele tot mai ample din Franța și din alte state europene, generate de creșterea costului vieții și de ceea ce protestatarii consideră a fi degradarea condițiilor din școli, notează Reuters.

A student protest took place in the streets of Athens, Greece. https://t.co/wb1DGfknTK — Daily News 360 (@daily_news360) October 21, 2026

Demonstrațiile sporesc presiunea asupra guvernului de centru-dreapta condus de premierul Kyriakos Mitsotakis, care se pregătește pentru alegerile de la jumătatea anului 2027.

Grecii se confruntă în continuare cu salarii care stagnează, chirii mari și costuri tot mai ridicate la energie, la ani buni după criza care a afectat țara.

„Din Grecia până în Franța”

„Din Grecia până în Franța, vrem educație publică gratuită”, au scandat manifestanții adunați în fața Parlamentului.

În Piața Syntagma din centrul Atenei, studenții instalaseră corturi și organizaseră un protest pe timpul nopții, înaintea marșului de miercuri.

Activitatea școlilor de stat și a spitalelor a fost perturbată după ce o parte dintre profesorii din învățământul primar și medici au intrat în grevă, protestând față de salarii și lipsa de personal.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a declarat înaintea manifestațiilor că ia în considerare revendicările elevilor și studenților. Ea a recunoscut că prețurile locuințelor pun presiune asupra gospodăriilor din Grecia și a precizat că sunt în derulare proiecte în valoare de peste 733 de milioane de euro pentru construirea de cămine studențești și modernizarea infrastructurii.

Happening Now: Inspired by the protests in France, Spain, and Italy, students in Greece are taking to the streets to demand funding for education instead of war. https://t.co/RwPXWGB4Sg — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) October 21, 2026

Grecia și-a revenit după criza din perioada 2009-2018, când salariile și cheltuielile pentru educație au fost reduse în cadrul măsurilor de austeritate impuse în schimbul a trei pachete internaționale de asistență financiară, în valoare totală de aproximativ 290 de miliarde de euro.

Salariile au crescut de atunci, însă puterea de cumpărare reală a multor greci rămâne printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Inflația și scumpirea puternică a carburanților, pe fondul războiului din Iran, au afectat-o din nou.

Salariul mediu lunar, de aproximativ 1.500 de euro, a rămas la nivelul din 2009, iar chiriile care au explodat în ultimii ani i-au scos pe mulți tineri greci de pe piața locuințelor din marile orașe.

„Este foarte greu să supraviețuiești aici”

„Este foarte greu să supraviețuiești aici. Chiriile sunt foarte mari, iar locuințele sunt foarte mici. Părinții noștri nu își permit să acopere cheltuielile cu chiria, electricitatea și traiul nostru aici”, a declarat Georgia Foukidou, o studentă în vârstă de 21 de ani, care a participat la protestul din Atena.

Manifestațiile din Grecia au loc după mai multe zile de proteste în Franța și Albania, unde nemulțumirile legate de creșterea costului vieții și de corupția percepută au dus la ciocniri și la pagube materiale importante.

În ultimele luni, protestele din Grecia au fost în mare parte pașnice. Guvernul Mitsotakis a anunțat că subvențiile și celelalte forme de sprijin destinate gospodăriilor și companiilor pentru a face față creșterii costurilor energiei vor ajunge la aproximativ un miliard de euro.



