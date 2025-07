Din livadă adunate, cu grijă ambalate: Cum inovația aduce pe rafturile magazinelor cele mai proaspete cireșe românești

Printre dealurile din Cotnari, la aproximativ 55 de kilometri de orașul celor șapte coline, unde istoria vinului s-a scris cu migală și mândrie, o altă cultură – la fel de viguroasă – și-a înfipt rădăcinile în tradiția locului: cea a cireșelor. Nu este o poveste cu început idilic, ci una care a pus România pe harta exportatorilor și care, sezon după sezon, pleacă către Olanda, Franța, Italia sau către rafturile perfect aliniate ale marilor lanțuri de retail din țară – printre care și Lidl România. În spatele acestui traseu construit cu grijă și curaj se află Bogdan Băianu, cofondator al Cerasus Grup, un business cu tradiție și inovație în pomicultură.

Zona Cotnariului are o tradiție veche, de peste 70 de ani, în cultivarea cireșelor – o moștenire locală care, cu siguranță, a contat în alegerea făcută de Bogdan Băianu. Deși avea o experiență solidă ca specialist în fonduri europene, nu s-a regăsit niciodată între pereții birocratici ai consultanței. A vrut mai mult: ceva care să prindă rădăcini, la propriu. Și a știut exact unde să caute: înapoi, acasă, la Cotnari, județul Iași. Locul în care s-a născut, unde „cireșii îți spun povești dacă știi să-i asculți”. L-a ajutat și faptul că tatăl său, inginer horticol, îi vorbise dintotdeauna despre livezi, pomi, rod și despre provocările ce pot apărea. „Prima livadă a fost plantată în 2004. Apoi a urmat cea de-a doua, în 2012. Am crescut de la an la an, ne-am specializat și am investit în soiuri, tehnologie și infrastructură. Am construit o fabrică de procesare și ambalare chiar aici, în Cotnari”, își începe povestea Bogdan Băianu.

Astăzi, din cele 65 de hectare ale fermei, 47 sunt dedicate cireșelor, iar alte 12 sunt ocupate de meri. Potrivit producătorului, în livezi se regăsesc atât soiuri clasice – Van și Stella, răspândite în plantațiile vechi din România – cât și varietăți moderne, aduse din afară, alese special pentru rezistența la transport și cerințele comerțului modern. „Există și un soi local, cu tradiție în zonă: cireșele albe Boambe de Cotnari. De săptămâna trecută, cireșele albe sunt deja disponibile în magazinele Lidl. Este o noutate în România, suntem printre puținii producători care livrează aceste fructe”, explică Bogdan. Potrivit lui, ele sunt foarte greu de cules, sortat și ambalat, deoarece sunt foarte sensibile, iar orice atingere formează pete care strică aspectul fructelor. Însă, datorită tehnologiei moderne din fabrică, acest lucru a fost posibil, iar cireșele ajung pe rafturile magazinelor cu un aspect atractiv și proaspăt.

Fabrica cu linie automată de sortare

Ascunsă între dealuri de un verde intens și străjuită de văi adânci, livada de cireși pare un tablou de vară – rânduri ordonate de pomi cu frunze dese și fructe scăldate în lumina blândă a soarelui. Iar la doar câțiva kilometri distanță, fabrica modernă contrastează cu peisajul rural: un spațiu curat și tehnologizat, unde fiecare cireașă este atent sortată, răcită și ambalată pentru un drum lung – din inima livezii până pe rafturile din România și Europa.

„Fiecare cireașă spune o poveste – de la câmp până în punga de pe raftul magazinului. Procesul prin care trece acest fruct delicat este esențial pentru a-i păstra prospețimea, aroma și textura perfectă”, explică Bogdan, oferindu-ne o privire detaliată asupra etapelor de prelucrare. Mai întâi, continuă antreprenorul, cireșele trebuie culese cu grijă, de la codiță, pentru a păstra calitatea. Totuși, când recolta depășește sute de tone, această atenție este greu de menținut în totalitate și apar inevitabil unele erori. Pentru a compensa, folosește o linie automată de sortare care elimină fructele deteriorate, asigurând că munca depusă pe parcursul anului nu este compromisă.

Iar dacă te întrebi care sunt pașii pe care îi parcurg cireșele în fabrică, ei bine, află că procesul de post-recoltare se desfășoară în două etape principale, pe lângă depozitarea la frig. Prima este hydro-coolingul, un tratament natural prin care cireșele sunt supuse unui duș de apă aproape înghețată. „Este esențial să răcim rapid cireșele, de la 30°C la 2°C în doar 10 minute – astfel blocăm procesele metabolice și împiedicăm dezvoltarea bacteriilor și ciupercilor, fără să folosim chimicale”, explică Bogdan.

A doua etapă constă în depozitarea fructelor la 1°C și o umiditate relativă de 95-96%, pentru a păstra fructele hidratate și proaspete cât mai mult timp, urmată de sortarea riguroasă. „Transportul fructelor este o etapă sensibilă – de aceea, cireșele sunt scufundate în apă pentru a fi protejate de lovituri și deteriorări. Dacă ar sta doar pe suprafețe dure, s-ar strica în doar câteva zile,” adaugă producătorul de cireșe. Utilajele automate de ultimă generație separă cireșele în funcție de mărime și calitate, iar fructele neconforme sunt eliminate sau prelucrate manual, asigurând o selecție riguroasă și un standard înalt de calitate. „Instalația realizează 18 fotografii pentru fiecare cireașă, detectând defectele interne și externe, gradul de coacere, duritatea și mărimea fructului”, continuă producătorul. Astfel, potrivit lui, fiecare livrare destinată retailerilor precum Lidl România conține cireșe atent selecționate, care respectă toate cerințele clienților.

Cum a fost anul 2025 pentru Bogdan?

La fel de greu ca pentru alți producători de cireșe din România. „E cel mai prost an de când fac eu asta. Și o spun și oamenii care lucrează în acest domeniu de peste 40 de ani. Până la 100% pierderi, în unele locuri din țară”, povestește cu tristețe antreprenorul. Chiar dacă spune că se numără printre cei mai norocoși cultivatori, având încă ceva producție, realitatea este dură și pentru el: a reușit să strângă doar aproximativ 20% dintr-un an normal, ceea ce înseamnă o pierdere uriașă de 80%.

Unul dintre puținele motive pentru care a scăpat cu o recoltă parțială este altitudinea la care este amplasat terenul: „Pomii mei au fost un pic mai feriți de fenomenele astea, pentru că, fiind la o altitudine mai mare, erau mai puțin avansați când a venit frigul. Mugurii nu erau încă formați la toate soiurile și nu au fost afectați cum au fost în zonele de șes sau în sud, unde a înghețat tot.”

Adaptarea la un an atât de imprevizibil a însemnat, pentru Bogdan și echipa lui, un management de criză continuu, în locul dezvoltării și creșterii afacerii. „Din aprilie încoace, facem doar management de criză, încercând să salvăm ce se poate, în loc să ne concentrăm pe business. Am făcut focul în fiecare seară ca să protejăm pomii de ger, am folosit tratamente cu aminoacizi pentru a întări plantele și am cumpărat fructe de la alți producători, ca să onorăm comenzile către clienți și retailerul Lidl. Totuși, producția este foarte redusă și nu acoperă nici pe departe nevoile pieței”, explică producătorul. Cu toate acestea, Bogdan rămâne optimist și spune că nu a renunțat nicio clipă la ideea de a merge mai departe.

Cât despre lecțiile trase din această experiență, Bogdan spune cu încredere: „Am făcut tot ce era omenește posibil anul acesta, ca să salvăm tot ce se putea. Nu știu ce aș fi putut face diferit. Nu e vorba că n-am învățat nimic, dar cu natura nu te poți lupta. A fost un an în care natura te bate, pur și simplu. Și n-ai altă lecție de învățat decât că trebuie să reziști.”

„Cea mai mare valoare o obții când vinzi fructul în stare proaspătă. Asta înseamnă calitate impecabilă, culegere la momentul potrivit, depozitare corectă. Procesarea e ultima soluție – acolo ajung doar fructele care nu trec testul.”

Flux constant de fructe proaspete și de calitate

Un alt capitol important din povestea cireșelor de la Cotnari este colaborarea cu Lidl România, începută acum mai bine de un deceniu. „Cred că din 2014-2015 lucrăm cu ei. Suntem printre primii furnizori ai Lidl în România și am crescut și evoluat împreună”, povestește Bogdan. Încă de la început, retailerul a impus cerințe foarte stricte de calitate, iar acest lucru i-a „educat” și pe producători să se ridice la standarde înalte. „Acum zece ani făceam doar 20% din producția actuală, iar colaborarea cu Lidl România ne-a împins să ne organizăm mult mai bine și să fim mai disciplinați”, adaugă el.

Pentru un producător mare, cum este Bogdan, un parteneriat cu un retailer de talia Lidl România este vital, mai ales în anii cu producție bună: „Numai un jucător important de pe piață poate cumpăra cantitățile pe care le producem noi, iar Lidl este cel mai mare achizitor de legume și fructe din România. Astfel, ne asigurăm că produsele noastre ajung la clienți în cantități mari, la o calitate excelentă.” Investițiile în linii de sortare și utilaje de milioane de euro sunt justificate tocmai de cerințele unui astfel de parteneriat, care asigură un flux constant de fructe proaspete și de calitate pentru consumatori.



Impactul colaborării se vede și în modul în care a fost ridicat nivelul de calitate și organizare în fermă. „Lidl ne-a făcut să fim mult mai exigenți. De ani buni suntem certificați GlobalGAP, ceea ce înseamnă că respectăm standarde clare pentru calitatea fructelor și condițiile de muncă. Dacă nu respectăm regulile, pur și simplu nu ni se mai cumpără produsele”, explică Bogdan. Cu toate acestea, Lidl România rămâne alături de producătorul de la Cotnari și într-un an dificil ca acesta, menținând continuitatea colaborării.

„Este o satisfacție să văd cireșele mele pe rafturile Lidl. Știu că ele au trecut printr-un proces riguros și că ajung la oameni în stare perfectă.”

„Un prag care te încurajează să continui”

Ce îl motivează pe producătorul de cireșe din Cotnari să meargă mai departe, în ciuda provocărilor și a condițiilor meteo, este satisfacția oferită de micile reușite care marchează depășirea momentelor dificile: „Acesta este un an greu, în care mulți fermieri au fost aproape de faliment, dar dacă reușim să trecem peste, devine un prag care te încurajează să continui.” Pentru el, fiecare victorie, oricât de mică, contează. Iar pe termen lung, motivația vine din valorile personale: „Facem fructe bune, care aduc bucurie oamenilor, și asta îmi dă satisfacție. Nu aș putea lucra într-un domeniu care nu mă reprezintă, pentru că, pentru mine, este important să aduc ceva pozitiv.”

În ceea ce privește viitorul, Bogdan este hotărât să continue să investească în tehnologie și specializare. „Tocmai am terminat plantarea a încă 15 hectare de cireși și urmează să ne ultra-tehnologizăm pe partea de post-recoltare, cu utilaje mai performante. Vom merge pe o nișă clară, specializându-ne în producția de cireșe, folosind soiuri unice, pentru care avem licență exclusivă în România. Astfel, vom putea livra fructe proaspete de calitate superioară, din a doua jumătate a lunii mai până la mijlocul lui august”, povestește producătorul.

Tinerilor care își doresc să înceapă o afacere în agricultură, Bogdan le recomandă răbdare și perseverență, pentru că acest domeniu vine la pachet cu atât zile bune, cât și momente grele: „Trebuie să fii dedicat și să nu renunți atunci când lucrurile merg prost. Am avut săptămâni în care totul părea că se prăbușește, dar dacă reușești să treci peste acele momente, vei vedea că urmează și zile mai bune. Speranța și curajul de a merge mai departe sunt cele care contează cel mai mult.”

Articol susținut de Lidl România