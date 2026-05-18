Din Piața Victoriei, în Times Square. HotNews lansează astăzi conținutul Premium și abonamentul cu New York Times

HotNews lansează astăzi HotNews Premium, un proiect bazat pe conținutul plătit, prin care cei care se abonează vor avea acces la o serie de articole exclusive (interviuri, analize, reportaje, opinii etc) și newslettere destinate acestora, dar și la un pachet de alte beneficii. Astfel, abonându-se la HotNews Premium, cititorii noștri pot susține financiar jurnalismul, după un model consacrat deja în majoritatea țărilor occidentale.

„O redacție de doar 40 de jurnaliști nu poate face minuni”

Lansarea HotNews Premium fusese anunțată acum două săptămâni de Răzvan Ionescu, CEO-ul ZYX Group, care editează site-ul HotNews, într-o scrisoare către public.

„Toate marile publicații din lume au printre sursele de venit și ceea ce se cheamă „audience revenue”, adică venituri de la public. Viziunea noastră este că trebuie să investim în jurnalism pentru a continua să consolidăm serviciul public pe care îl oferim. Dar o redacție de doar 40 de jurnaliști nu poate face minuni în serviciul său pentru societate. Ca să acoperim consistent toate domeniile de interes public, ca să dăm claritate marilor subiecte de pe agenda publică internă și internațională, trebuie să generăm resurse suplimentare de dezvoltare”, spunea atunci Răzvan Ionescu.

HotNews este singura publicație din România care are un acord de acest tip cu New York Times, cel mai important ziar din lume. În Europa, NY Times mai are parteneriate similare cu ziare și site-uri prestigioase precum Le Monde (Franța), El Pais (Spania), Corriere della Sera (Italia), Politiken (Danemarca) sau Denník N (Slovacia).

De altfel, într-un interviu publicat de HotNews recent, redactorul-șef al Dennik N, Tomas Bella, explica că dacă oamenii nu ar plăti, „am angaja nu 130 de oameni, ci 10 sau 20”.

Ce primesc cei care se abonează lunar

Prețul unui abonament pe o lună este de 35 lei. Cititorii care optează pentru această variantă vor primi acces la articole premium, prioritate în postarea comentariilor, newslettere execlusive și reduceri la cărțile publicate de ZYX Books.

Ce primesc cei care se abonează pe un an

Cei care aleg varianta abonamentului pe un an vor avea un preț de 28 de lei/lună față de 35 de lei, iar prețul total al abonamentului ajunge la 336 lei, încasați la momentul plății. În plus față de opțiunea cu plată lunară, toți cei care aleg abonamentul anual primesc acces total la tot ce are de oferit The New York Times (Games, Cooking, Audio, Wirecutter și The Athletic), pentru un an.

