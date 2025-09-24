Dinamo și Petrolul, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF, după meciul de la Ploiești. Ce amenzi au primit

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, miercuri, sancționarea echipelor Dinamo și Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, respectiv 10.000 de lei, pentru incidentele înregistrate în timpul partidei câștigate de bucureșteni pe stadionul „Ilie Oană”, cu 3-0, în etapa a 9-a a Superligii, informează Agerpres.

„ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente. În temeiul art.82.1 și 3.b din RD raportat la art.83.2.c din RD cu aplicarea art.54.2 din RD se sancționează clubul ACS Petrolul Ploiești cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.82.1 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.d din RD se sancționează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul ACS Petrolul va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.d și sportivă de 10.000 lei. În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.b din RD cu aplicarea art.54 din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 7.500 lei. În temeiul art.82.2 și 3.a și c din RD raportat la art.83.2.b din RD se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei. În conformitate cu prevederile art.45.1 din RD clubul SC Dinamo 1948 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă prevăzută de art.83.2.b și penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată într-un comunicat al Comisiei, publicat pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

În cadrul aceleiași ședințe s-a decis sancționarea jucătorilor Ovidiu Bic, de la Universitatea Craiova, și Gabriel Oancea, de la FC Argeș, pentru eliminările din partida disputată în cadrul etapei a 10-a a Superligii.

„ACS Campionii FC Argeș vs. AS FC Universitatea Cluj – Eliminare: Bic Ovidiu Alexandru (oaspeți), Oancea Gabriel Dorinel (gazde). În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Bic Ovidiu Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei. În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Oancea Gabriel Dorinel cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei”, menționează comunicatul LPF.

De asemenea, membrii comisiei au aplicat o sancțiune similară jucătorului Paul Iacob, de la Oțelul Galați, pentru eliminarea din partida cu Universitatea Craiova: „ACS SC Oțelul Galați vs. Universitatea Craiova – Eliminare: Iacob Paul Alexandru (gazde) – În temeiul art.63.1.g raportat la art.63.2.1 din RD se sancționează jucătorul Iacob Paul Alexandru cu suspendare pentru un joc și penalitate sportivă de 740 lei”.