Director DGASPC: „Am avut o speţă care m-a frapat, un tânăr a vândut carnea din congelator pentru droguri”

Medicul Alexandra Dobre, director general adjunct în DGASPC Sector 2, a vorbit vineri seară despre situaţiile-limită în care ajung unii tineri pentru a avea bani de droguri.

Medicul a povestit, în emisiunea Medika Antidrog de la Medika TV, că în cariera sa a văzut cazuri de tineri care au vândut bijuterii ale părinţilor și bunuri din casă pentru a face rost de droguri.

„Ei de foarte multe ori ajung în situaţia în care – şi vorbesc de practică, de experienţa de zi cu zi – ajung să vândă lucruri din casă. Acestea nu sunt doar poveşti, sunt realităţi, ajung să vândă lucruri din casă, să vândă bunurile, bijuteriile mamei, tablete, televizoare”, a spus directoarea de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, citată de News.ro.

Cazul care i-a rămas însă în memorie este cel al unui tânăr care fura carnea din congelatorul familiei.

„Am avut o speţă, chiar m-a frapat cumva şi mi-a rămas în memorie, un tânăr care a vândut carnea din congelator. Şi nu e o poveste, vorbesc, efectiv, din experienţa practică, am văzut cazul cu ochii mei, să zic aşa, adică am citit documentele, am văzut exact că aşa s-a întâmplat. Deci ajunsese să vândă la florăria din colţ carnea din congelator, pe sume… mă rog, cât poţi să iei pe un kilogram de carne, astfel încât să poată să-şi procure droguri”, a afirmat Alexandra Dobre.

Ea a explicat că sunt cazuri în care tinerii se tratează pentru dependenţa de droguri, după care recidivează. Uneori, tratamentele pot dura atât de mult încât pierd un an de şcoală.

„Dar e important ca tinerii să aibă suportul şi din partea familiei, şi din partea instituţiilor statului, astfel încât să înţeleagă că anul respectiv nu este un an pierdut neapărat, poate doar din punct de vedere efectiv al anilor de studiu, să zicem, ci este un an câştigat, pentru că dacă ar fi să ne raportăm la 12 luni de zile, în lunile alea poţi să-ţi recapeţi viaţa, efectiv, să-ţi recapeţi familia, să-ţi recapeţi prietenii”, a explicat oficialul DGASPC Sector 2.