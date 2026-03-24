Directorii din industria petrolieră l-au sfidat deschis pe reprezentantul SUA, care afirmă că criza nu e atât de gravă

Secretarul american al Energiei Chris Wright (dreapta), fotografiat în timpul unei intervenții la Houston, unde se desfășoară conferința anuală CERAWeek pe teme energetice, FOTO: Lynn Pennington / Zuma Press / Profimedia

Unii dintre cei mai importanți directori din industria petrolului și miniștri ai energiei, reuniți luni la Houston, și-au exprimat îngrijorarea tot mai mare cu privire la efectele pe termen lung ale războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei globale, în timp ce Chris Wright, secretarul american al Energiei, a încercat să minimalizeze criza, relatează Reuters.

Războiul a provocat una dintre cele mai mari perturbări ale aprovizionării cu energie din istorie, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, iar atacurile sale cu drone și rachete asupra statelor din Golf produc daune pe termen lung infrastructurii de producție din mai multe țări.

Cotația globală de referință pentru țițeiul Brent se situa încă la 99 de dolari pe baril luni după-amiază, chiar și după o scădere provocată de declarațiile președintelui Donald Trump, potrivit cărora poartă discuții cu oficiali iranieni pentru a pune capăt conflictului.

„Consecința nu este doar creșterea prețurilor la energie. Vor fi afectate și alte lanțuri de aprovizionare”, a declarat la conferința anuală CERAWeek de la Houston Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies, el menționând și perturbările livrărilor de heliu din Orientul Mijlociu. Heliul este esențial pentru semiconductori și echipamente medicale.

Oficialul SUA a încercat să calmeze spiritele la marea conferință a sectorului energetic

Secretarul american pentru energie Wright a afirmat în schimb că prețurile petrolului nu au crescut încă suficient de mult pentru a afecta cererea.

Prețurile pentru benzină au crescut cu peste 30%, ajungând la cel mai ridicat nivel din 2022, aproape de 4 dolari pe galon, de la începutul conflictului. Wright a mai spus că Statele Unite nu au avut altă opțiune decât să intre în război cu Iranul.

„Acesta este un conflict pe care pur și simplu nu îl mai puteam amâna”, a declarat membrul cabinetului președintelui Trump. El a adăugat că administrația a luat măsuri pentru a calma piețele energetice, inclusiv prin eliberări din Rezerva Strategică de Petrol și sprijin pentru redirecționarea transporturilor de țiței către anumite locații din China.

Cu toate acestea, analiștii de la JP Morgan au declarat luni că întreruperile producției s-au „transformat rapid în penurii evidente de țiței și produse rafinate în întreaga Asie”.

Peste 10.000 de participanți din peste 80 de țări s-au reunit la conferința anuală, fiind a doua oară în ultimii cinci ani când evenimentul are loc în plin context al unei perturbări majore globale în sectorul energetic. Evenimentul a fost atât de aglomerat încât unii participanți nu au reușit nici măcar să intre în sălile imense unde aveau loc intervențiile anumitor vorbitori.

Ediția din 2022 a avut loc la doar câteva săptămâni după începerea invaziei rusești în Ucraina, care a dus, de asemenea, la creșterea bruscă a prețurilor petrolului.

Directorii din sectorul petrolier au tras semnale de alarmă după intervenția oficialului SUA

La scurt timp după intervenția lui Wright, Sultan Al Jaber, directorul general al ADNOC, compania petrolieră de stat din Emiratele Arabe Unite, a avertizat că creșterea prețurilor petrolului încetinește creșterea economică la nivel global.

„Acest lucru crește costul vieții pentru cei care își permit cel mai puțin și încetinește creșterea economică peste tot. De la fabrici la ferme și până la familii din întreaga lume, costul uman crește de la o zi la alta”, a declarat Al Jaber.

Ben Marshall, președinte și director general al companiei de trading Vitol Americas, a avertizat că lumea va asista la o distrugere severă a cererii dacă petrolul va ajunge la 120 de dolari pe baril. Contractele futures Brent au urcat pentru scurt timp la 119 dolari pe baril la începutul lunii martie.

Războiul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, utilizată pentru tranzitul unei cincimi din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze, în timp ce infrastructuri-cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv uriașa uzină de gaze naturale lichefiate a QatarEnergy, au fost lovite și vor necesita ani pentru a fi reparate.

„Va dura până vom ieși din această situație”, a declarat luni Mike Wirth, directorul general al Chevron, în cadrul conferinței. El a spus că tensiunile din piața energetică cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz nu sunt încă reflectate pe deplin în prețurile futures ale petrolului.

Efortul membrilor Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera un volum record de 400 de milioane de barili din rezervele strategice nu a fost suficient pentru a calma piețele, a declarat și Takehiko Matsuo, viceministru japonez pentru afaceri internaționale.

Japonia, care depinde de importuri, a contribuit cu aproximativ 80 de milioane de barili de petrol la această eliberare, fiind a doua contribuție ca mărime după cele 172 de milioane de barili furnizate de Statele Unite.