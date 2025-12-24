Directorul general al TAROM a demisionat. El invocă motive personale

Directorul general al TAROM, Costin Iordache, a demisionat. Potrivit companiei de zbor, Iordache va mai rămâne în funcție până pe 15 ianuarie. Alături de acesta au demisionat și directorul financiar și directorul operativ ai companiei, potrivit News.ro și Digi24.

Potrivit TAROM, Costin Iordache a demisionat pe 19 decembrie, „din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană”.

„Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional”, mai transmite compania.

TAROM precizează că, după comunicarea deciziei sale, Iordache va rămâne în funcţie până la data de 15 ianuarie 2026, moment până la care Consiliul de Administrație al TAROM va identifica şi numi un director general interimar.

„În paralel Consiliul de Administrație al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă”, se menţionează în comunicat.

Potrivit Digi24, Costin Iordache nu este singurul care a demisionat. Și directorul operativ și directorul financiar și-au depus mandatele.