Directorul unei mari bănci de investiții spune că a plâns din cauza deciziei care a bulversat Wall Street: „Nu am vrut să vând nici măcar o acțiune”

SoftBank a început luna noiembrie cu un anunț care a șocat Wall Street și lumea tehnologiei: conglomeratul japonez specializat în investiții tehnologice își vânduse întreaga participație la Nvidia, o deținere în valoare de aproape 6 miliarde de dolari, amintește Business Insider.

Vestea a dus la scăderea acțiunilor Nvidia, investitorii interpretând-o ca pe un semnal negativ din partea unui mare investitor în tehnologie. În comentarii făcute luni la un eveniment din Tokyo, directorul SoftBank, Masayoshi Son, a vorbit despre decizie și a spus că renunțarea la acțiunile celui mai important producător de cipuri pentru inteligență artificială a fost o decizie dureroasă.

Son a spus că și-ar fi dorit ca SoftBank, care gestionează cel mai mare fond de investiții din lume în capital de risc din domeniul tech, să fi putut păstra acțiunile Nvidia și a subliniat respectul său atât pentru companie, cât și pentru directorul general al ei, Jensen Huang.

El a mai spus că decizia Softbank a fost determinată de ceea ce el a considerat o nevoie urgentă de a direcționa mai mulți bani către un alt nume de top în domeniul inteligenței artificiale: OpenAI.

„Îl respect pe Jensen, respect enorm Nvidia, nu vreau să vând nici măcar o singură acțiune”, a spus el în cadrul forumului FII Priority Asia de la Tokyo. „Pur și simplu aveam nevoie de mai mulți bani pentru a investi în OpenAI, pentru a investi în oportunitățile noastre, așa că am plâns când am vândut acțiunile Nvidia. Dacă aș fi avut mai mulți bani, desigur că aș fi vrut să păstrez acțiunile Nvidia, oricând, tot timpul”, a continuat el.

Șeful SoftBank a anunțat o investiție masivă în OpenAI

SoftBank a investit pentru prima dată în Nvidia în mai 2017, cumpărând o participație de 4 miliarde de dolari în producătorul de cipuri, cu ani înainte de „boom”-ul actual al inteligenței artificiale care a făcut din Nvidia cea mai valoroasă companie din lume.

Business Insider notează că, deși Son a mai spus la forum că decizia de luna trecută a fost una dificilă, ea nu a reprezentat prima ocazie în care SoftBank și-a redus deținerile în Nvidia. Banca de investiții și-a vândut participația în Nvidia în 2019 pentru 3,3 miliarde de dolari, dar apoi a început să construiască un nou portofoliu în 2020.

După ce OpenAI a inaugurat actuala perioadă a inteligenței artificiale prin lansarea ChatGPT cu trei ani în urmă, SoftBank a investit masiv în startup-ul condus de Sam Altman. În aprilie 2025, Son a anunțat un plan de a investi 40 de miliarde de dolari în startup-ul de AI, inclusiv o plată de 22,5 miliarde de dolari până la finalul anului 2025.

Son a mai spus că strategia de investiții a SoftBank în domeniul AI se bazează pe convingerea că așa-zisa „superinteligență” (o referire la inteligența artificială generală – AGI) este pe drum și că, odată ce va apărea, va genera cel puțin 10% din creșterea PIB-ului global.