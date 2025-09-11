Discursul „stângii radicale” a contribuit la asasinarea lui Charlie Kirk, susține Donald Trump

O fotografie a lui Charlie Kirk, care a fost asasinat în timpul unei eveniment, este expusă în Capitoliul statului Utah. Sursă foto: Madeleine Kelly/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul „stângii radicale” pentru că a contribuit la împușcarea unuia dintre aliații săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l „martir al adevărului și libertății”, notează AFP, preluată de Agerpres.

„De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim astăzi în țara noastră și asta trebuie să înceteze imediat”, a acuzat președintele american într-un videoclip postat pe rețeaua sa Truth Social.

„Administrația mea îi va urmări pe toți cei care au contribuit la această atrocitate și la toate celelalte violențe politice, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin”, a afirmat el.

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât miercuri de un agresor necunoscut, în timpul unui eveniment desfășurat la Utah Valley University din Orem, statul Utah.