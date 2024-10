Discuție a lui Trump cu premierul israelian. Netanyahu: „Israelul va lua deciziile pe baza intereselor sale naționale”

Prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a vorbit cu fostul preşedinte american Donald Trump, a anunţat duminică biroul premierului israelian, informează Reuters, preluată de News.ro.

„Prim-ministrul Netanyahu a reiterat ceea ce a spus şi public: Israelul ia în considerare problemele ridicate de administraţia SUA, dar, în cele din urmă, îşi va lua deciziile pe baza intereselor sale naţionale”, se arată în comunicat.

La rândul său, Trump a relatat că liderul israelian i-a cerut opinia legată de Iran, Israelul luând în calcul o reacție militară la recentele atacuri cu rachete ale Iranului. „M-a întrebat ce părere am, iar eu i-am spus ‘fă ce trebuie să faci’”, a declarat Donald Trump.

The Israeli leader had asked his opinion about what to do with Iran, he said. Israel is pondering its military reaction to recent Iranian missile strikes.

„He was asking what I thought. And I just said, you do what you have to do,” Trump said.

În cursul zilei de sâmbătă, Trump a elogiat modul în care Benjamin Netanyahu a gestionat situația din Gaza. Moartea liderului Hamas Yahya Sinwar, ucis miercuri de forțele israeliene în timpul unui raid în sudul Gazei, face pacea în Orientul Mijlociu „mai uşor” de realizat, a spus candidatul republican la Casa Albă.

„Sunt fericit că Bibi a decis să facă ceea ce trebuia să facă”, a declarat vineri Trump, referindu-se la premierul israelian Benjamin Netanyahu. De asemenea, el a menţionat că Netanyahu „a făcut treabă bună”. Trump a făcut aceste declarații la sosirea sa la Detroit, în Michigan, unde a participat vineri seară la un miting.

Relațiile dintre cei doi sunt bune încă din perioada în care Donald Trump era președinte al SUA, acesta fiind un susținător constant al Israelului. Ultima întrevedere față în față dintre cei doi a avut loc în luna iulie, când Netanyahu a făcut o vizită în Statele Unite.

Atunci premierul Israelului a ținut un discurs în fața Congresului american în care a ținut să-l elogieze și pe fostul președinte. „Aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru tot ceea ce a făcut pentru Israel”, a spus Netanyahu.