Discuție în contradictoriu CTP – Tolo pe tema raportului prezentat de Nicușor Dan. „Un gest bun pentru România”. „Nu România e judecată, ci cetățeni ale căror drepturi trebuie respectate”

Marți, la Europa FM, la emisiunea lui Cătălin Striblea, realizatorul i-a avut invitați pe gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și pe jurnalistul Cătălin Tolontan.

Discuția a plecat de la editorialul din HotNews, în care Cătălin Tolontan a scris că „raportul prezentat de Nicușor Dan e construit pe ideea: uite cu ce i-am prins. Dar efectul amestecului politic poate fi nu doar victimizarea lui Georgescu, ci și îngreunarea aflării adevărului în instanță, fără de care nu se poate soluționa cauza penală”.

Cristian Tudor Popescu a spus că el are altă părere, că raportul prezentat de procurorul general, a cărui muncă o apreciază, este unul „serios”. Gestul lui Nicușor Dan, de a oferi raportul liderilor europeni la Copenhaga, a fost „unul de politică externă”, a susținut CTP.

CTP: „Un document serios”

„A fost un gest bun pentru România. Nicușor Dan a oferit un document serios Europei și asta a adus României un bonus de prestigiu”, a spus CTP.

Scriitorul a atras atenția că el nu numește documentul corect sau profund, ci „serios”. Restul e treaba judecătorilor, a mai spus Cristian Tudor Popescu, care judecători, a adăugat el, se gândesc însă mai degrabă la drepturile lor materiale.

„Sunt în dezacord cu domnul Cristian Tudor Popescu”, a spus jurnalistul Cătălin Tolontan. „Nu România e judecată, ci cetățeni ale căror drepturi trebuie respectate. Iar acuzele în instanță le aduc procurorii, nu președintele României și nu Guvernul”, a adăugat jurnalistul, spunând că „nu-mi amintesc un șef de stat european care să declare probele drept consistente înainte ca acestea să fie analizate de instanță”.

„Nicușor Dan nu l-a numit pe Georgescu vinovat”, a replicat CTP. „Implicit, asta a făcut. Președintele a felicitat Parchetul și a spus că dosarul e bine documentat„ a răspuns Tolo.

„Președintele a mai spus că probele dovedesc că acțiunile au sprijinit un candidat pro Rusia. În realitate, ce dovedesc probele vor decide judecătorii”, a zis Tolontan.

Cristian Tudor Popescu a încheiat spunând că rușii, chinezii sau oricine altcineva a lansat războiul hibrid contra României „au lucrat cu materialul clientului”. El consideră că „pericolul pentru România este reprezentat de reziduurile de nostalgie comunistă, de naționalism și chiar legionarism”. Și că, odată pornit, procesul acesta se întreține singur, nu mai e nevoie de o intervenție externă.





