În prezentarea oferită de Nicușor Dan liderilor europeni sunt pasaje, informații și probe din rechizitoriul Parchetului în dosarul Georgescu – Potra

Prezumția de nevinovăție presupune că autoritățile statului, adică președintele Nicușor Dan în acest caz, nu pot prezenta pe cineva drept vinovat, pe Călin Georgescu în acest caz, înainte de o condamnare definitivă.

Nicușor Dan a afirmat că liderii europeni prezenți joi, 2 octombrie, la Copenhaga au fost atât de impresionați de prezentarea făcută de el încât i-au cerut copii ale raportului și i-au spus că sunt nerăbdători să le citească în avion.

S-a inaugurat astfel sala de judecată în avans, aflată la 13.000 de metri altitudine și populată cu politicieni, nu cu judecători. Șefi de stat și de guvern au citit elemente din rechizitoriu înaintea instanței, iar cetățenii au fost anunțați de către președintele României că vinovații au fost declarați aprioric, pe bază de PowerPoint.

Îl poate ajuta pe Georgescu

Nicușor Dan a făcut public raportul prezentat liderilor europeni. Dar una e să ajungă rechizitoriul public (oricum va fi public în instanță) și alta e ca elemente din el să fie grupate într-un „raport al vinovăției”, întocmit și asumat de șeful statului.

Dacă Parchetul are probe serioase, și ar fi bine să aibă, pentru că partida care a umblat la alegeri cu mitraliere în portbagaj e un pericol real, atunci politicienii nu ajută, ci încurcă. Amestecul lor prin pronunțări în rapoarte PowerPoint despre cazurile penale poate eventual să pună baza, involuntară, a unei achitări sau a unei rejudecări.

Comparând raportul cu rechizitoriul consultat de redacția HotNews, iată cum arată câteva elemente comune.

Trei elemente găsite de procurori și prezentate de Nicușor Dan drept dovadă a culpei celor acuzați

Rechizitoriu Parchetul ÎCCJ:

„Această activitate a fost desfășurată anterior primului tur de scrutin prezidențial și a vizat testarea gradului de receptivitate și verificare a susceptibilităților sociale la nivelul comunităților vizate pe nișe emoționale conform acțiunilor de microtargetare, fiind coordonată de pe canalul de Telegram @propagatorcg”.

Raport Nicușor Dan:

„Activitatea a fost coordonată de pe Telegram, o platformă care furnizează servicii de mesagerie criptată asociată Federației Ruse. Ca exemplu, a fost identificat canalul de Telegram @propagatorcg”.

***

Rechizitoriu Parchetul ÎCCJ:

Astfel, utilizatorii erau redirecționați către site-uri care conțin reclame de tip native ads, furnizate de companii cu legături în Federația Rusă, respectiv AdNow, MGID, Geozo și AdsKeeper”.

Raport Nicușor Dan:

„În concret, în cadrul acestui ecosistem a fost identificată o rețea amplă de siteuri al căror trafic este determinat de reclame promovate de 4 companii, cu legături certe în Federația Rusă – ADSKEEPER, MGID, ADNOW și GEOZO”

***

Rechizitoriu Parchetul ÎCCJ:

„Articolele diseminate de Pravda România au fost aliniate obiectivelor strategice ale Federației Ruse, precum: justificarea agresiunii împotriva Ucrainei, slăbirea coeziunii în cadrul Uniunii Europene”. portretizarea imaginii Federației Ruse drept potențial partener.

Raport Nicușor Dan:

„Mesajele diseminate pe site-ul pravda-ro.com s-au pliat pe principalele narative de dezinformare, respectiv: justificarea agresiunii împotriva Ucrainei și plasarea responsabilității asupra statelor occidentale pentru inițierea și întreținerea conflictului”.

Am evidențiat trei similitudini. Ele sunt mult mai multe.

Nu președinții decid ce e probă „bine documentată”

Acest rechizitoriu nu a ajuns în instanța de fond, dar elemente din el au poposit deja în mapa ținută pe genunchi de liderii politici aflați la etajele zăpezilor eterne.

În justiția pământeană și plictisitoare, cazul trebuie să treacă întâi de camera preliminară. Este etapa procedurală în care „instanța verifică dacă drepturile părților au fost respectate în timpul urmăririi penale și dacă actele procedurale întocmite respectă normele legale”.

Însă dacă deschid „raportul Copenhaga” al lui Nicușor Dan, judecătorii pot descoperi cum arată unele dintre argumentele procurorilor, cele pe baza cărora, puse față în față cu argumentele apărării, se va judeca fondul. Și judecătorii mai află ceva: că statul a decis că inculpații sunt vinovați. Probatoriul s-a administrat în cer.

„Dosarul Parchetului este unul consistent”, a spus Nicușor Dan. „Sunt date site-uri și metode de promovare a acestor site-uri care se duc în Rusia. Deci, aici avem o dovadă. Avem încercările de destabilizare cu rețeaua Potra. Aceasta este componenta cea mai bine documentată de statul român”, a mai afirmat președintele.

Tot „raportul Copenhaga” e construit pe ideea: uite cu ce i-am prins. Dar efectul amestecului politic poate fi nu doar victimizarea lui Georgescu, ci și îngreunarea aflării adevărului în instanță, fără de care nu se poate soluționa cauza penală.

Statul de drept e atunci când statul însuși se supune dreptului și nu președinții de țară hotărăsc ce e ”dovadă” solidă și „bine documentată” din ce prezintă procurorii, ci judecătorii. Vă rugăm, legați-vă centurile de siguranță.