Discuții în miez de noapte despre Ucraina. Putin i-a primit deja la Kremlin pe emisarii lui Trump – VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a început joi seară târziu o întâlnire cu trei emisari din Statele Unite pentru a discuta un plan privind încheierea războiului din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost însoțiți la Moscova de Josh Gruenbaum, numit recent de președintele Donald Trump drept consilier principal în cadrul Consiliului său de Pace, organism însărcinat cu soluționarea conflictelor internaționale.

Putin i-a întâmpinat pe americani cu puțin înainte de miezul nopții la Moscova, după ce Trump a declarat joi că un acord privind războiul din Ucraina este „destul de aproape”, iar Witkoff a spus că negocierile s-au redus la o singură ultimă problemă.

Comunicatul difuzat de Kremlin precizează că Vladimir Putin a fost însoțit, la fel ca la întâlnirile anterioare cu partea americană, de consilierul său pe politică externă, Iuri Ușakov, și de trimisul special Kirill Dmitriev.

Un scurt clip video îl arată pe liderul rus strângând mâna celor trei emisari americani și invitându-i să ia loc la o masă lungă, ovală.

Putin visibly limps as he walks to shake hands with Trump’s envoys — Steve Witkoff, Jared Kushner, and FAS Commissioner Josh Gruenbaum. The meeting in Moscow started almost at midnight local time.



A trilateral meeting in Abu Dhabi — involving Ukraine, the U.S., and russia — is… pic.twitter.com/iUpXFvntAJ — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) January 22, 2026

Marea problemă nerezolvată

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat joi, după discuțiile cu omologul său american Donald Trump, de la Davos, că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați, dar că problema vitală – cea a teritoriilor – în războiul cu Rusia rămâne nerezolvată.

În ceea ce el a catalogat drept un semnal pozitiv al progresului în negocierile de pace de lungă durată menite să pună capăt conflictului de patru ani, Zelenski a precizat că negociatorii din Rusia, Ucraina și SUA vor organiza pentru prima dată întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, vineri și sâmbătă.

Liderul ucrainean a mai spus că este aproape finalizat un acord privind redresarea economică după războiul cu Rusia, acesta fiind un element-cheie al propunerilor susținute de Kiev pentru a respinge un plan de pace anterior al SUA, considerat că favoriza în mare măsură Moscova.

„Garanțiile de securitate sunt gata”, a spus el la o conferință de presă în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, după ce s-a întâlnit acolo cu Trump, adăugând despre aceste garanții că „documentul trebuie semnat de părți, de președinți, iar apoi va merge în parlamentele naționale” pentru ratificare, respectiv în parlamentul ucrainean și în Congresul SUA.

Zelenski nu a oferit detalii concrete despre aceste garanții.

Liderul de la Kiev a adăugat însă că problema teritoriilor din estul Ucrainei nu a fost încă rezolvată.

„Totul se învârte în jurul părţii estice a ţării noastre. (…) Toți discutăm despre o singură chestiune, care este cea mai dificilă și nu este încă rezolvată. Cred că la întâlnirile trilaterale părțile își pot prezenta reciproc propunerile. Totul se învârte în jurul teritoriilor”, a subliniat Zelenski, citat de AFP.