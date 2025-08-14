Discuții pentru finanțarea Rabla și Casa Verde din fonduri europene / Ministrul Mediului vrea „metode ca aceste programe să nu se mai ducă spre industria și producătorii din China”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit joi pe B1 TV despre efectele pe care le au situația economică a României și măsurile de reducere a deficitului bugetar asupra programelor din sector, dar susține că vor fi găsite „soluții” pentru ca aceste programe să se deruleze, de exemplu, cu fonduri europene.

Diana Buzoianu a spus că situația economică actuală este una „absolut îngrozitoare”. „Au fost pierduți și vor fi pierduți bani de la investiții strategice în România, pentru că pur și simplu nu există acești bani”, a spus ea.

Ministrul Mediului susține că lansarea programului Rabla pentru persoane fizice în acest an cu un buget de 200 de milioane de lei „nu a fost chiar cea mai ușoară măsură posibilă, dar facem acest efort pentru că știm că au fost făcute investiții, știm că a fost dat avans pentru aceste mașini”.

„Apoi, pe celelalte programe, din păcate, anul acesta nu vor mai putea să fie susținute, dar aș vrea să atrag atenția – pentru programul Rabla, suntem în acest moment în discuție cu Ministerul fondurilor europene ca pe Fondul social pentru climă, care este un fond care va fi multianual, de 6 miliarde de euro, în România, dat în următorii ani, acest fond suntem în discuții să aibă inclusiv un program Rabla, deci să finanțăm din fonduri europene programul Rabla”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea a explicat că, astfel, programul nu va mai depinde „de bugetul național, de crize economice sau de alte aspecte”.

„La fel și pentru Casa Verde. Pentru Casa Verde, astăzi (…), nu vom mai avea lansat programul de la AFM, dar în exact anul acesta vom avea lansat un program poate chiar mai amplu din RePowerEU de către Ministerul fondurilor europene, deci practic luăm bani din fonduri europene și susținem aceleași programe. Găsim soluții pentru fiecare dintre aceste programe”, a afirmat ministrul Diana Buzoianu.

Ce a spus despre producătorii chinezi

Ministrul Mediului consideră că trebuie identificate „inclusiv metode ca aceste programe să nu se mai ducă către industria, mai ales, și pentru producătorii din China”.

Întrebată dacă ținta este să fie redusă intrarea mașinilor din China pe piața românească, Diana Buzoianu a răspuns: „Este una dintre ținte. Din punctul meu de vedere, programele tip Rabla ar trebui să se axeze mai ales pe mașini produse măcar în Europa, dar în niciun caz în China”.

„La fel și pentru fotovoltaice, este foarte clar pentru toată lumea că de acolo programele și produsele vin din China, deci noi va trebui cumva, sub o formă sau alta, să avem și o structură în care să aducem, să încurajăm producția din Europa”, a conchis ministrul Diana Buzoianu.