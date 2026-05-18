Comunicat al lui Nicușor Dan după prima zi de consultări

„Fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-un comunicat de presă emis luni, la finalul consultărilor cu partidele.

Consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat după peste șapte ore în care reprezentanții partidelor au venit pe rând și și-au prezentat pozițiile. În comunicatul emis la final, Nicușor Dan a precizat că solicitarea sa a fost de a-i fi prezentată o majoritate parlamentară înainte ca să facă desemnarea de prim-ministru.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a spus el.

Coaliție largă sau guvern minoritar?

Comunicatul trădează o preferință a președintelui pentru refacerea coaliției PSD – PNL – USR – UDMR. Conform declarațiilor publice ale liderilor partidelor, ea este însă puțin probabilă. PSD a lansat luni varianta unui guvern minoritar.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a mai declarat Nicușor Dan.

Ce au discutat partidele cu președintele

Delegația PSD a stat aproximativ 30 de minute la Cotroceni. „A fost o întâlnire în care a ascultat președintele, nu s-a discutat niciun nume, absolut niciun nume”, au spus surse social-democrate pentru HotNews.

De partea cealaltă, președintele Nicușor Dan a întrebat dacă PSD își asumă să dea premierul, iar răspunsul a fost că da, dacă se ajunge în acest scenariu, mai spun surse din partid.

Următoarea la consultări a fost delegația AUR. George Simion i-a cerut lui Nicușor Dan să dea AUR mandatul de a forma viitorul Guvern: „E timpul să lăsăm la o parte divergențele”, a fost îndemnul lui.

PNL și USR au avut puncte de vedere asemănătoare. PNL a transmis că nu va face o nouă coaliție cu PSD, iar dacă social-democrații fac parte din guvern vor merge în opoziție. USR a respins o nouă colaborare cu PSD, dar a respins și susținerea unui guvern interimar.

UDMR a respins doar o guvernare alături de AUR. „În rest, toate pot fi discutate”, a spus Kelemen Hunor.

La rândul lor, reprezentanții minoritățile naționale au cerut o reconstrucție a coaliției în jurul PNL și PSD. POT a cerut să fie „componenta românească” dintr-un viitor „guvern pro-occidental”, în timp ce SOS România nu a făcut propuneri de guvern ci a cerut demisia președintelui.

