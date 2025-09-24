Disney+ creşte din nou preţurile abonamentelor, pentru al patrulea an consecutiv

Walt Disney a anunţat marţi că va creşte preţurile pentru serviciul de streaming Disney+ în Statele Unite, începând cu 21 octombrie, în cadrul strategiei de consolidare a profiturilor din platformele digitale, transmite Reuters.

Planul cu reclame va costa cu 2 dolari mai mult, ajungând la 11,99 dolari pe lună, iar varianta premium, fără reclame, va urca cu 3 dolari, la 18,99 dolari pe lună.

Abonamentele anuale premium vor creşte cu 30 de dolari, până la 189,99 dolari. Pachetele combinate cu Hulu şi ESPN+ vor fi şi ele mai scumpe, potrivit site-ului companiei.

Disney+ a fost lansat în noiembrie 2019 la un preţ de 6,99 dolari pe lună şi a înregistrat de atunci scumpiri succesive, parte a unui plan de reducere a pierderilor şi transformare a streamingului într-un motor de creştere. Divizia de streaming a atins pentru prima dată profitabilitatea anul trecut.

Este al patrulea an consecutiv în care Disney majorează tarifele, după creşterea abruptă de 38% din decembrie 2022 şi noile valuri de scumpiri aplicate în octombrie 2023 şi 2024.

Pentru România, Disney+ nu a anunțat abonații despre o posibilă majorare a prețului, însă canalul are o promoție pentru noi utilizatori sau cei care se reabonează.

Până pe 27 septembrie, persoanele eligibile au la dispoziție abonamentul standard de 9,99 lei/lună în primele 3 luni și abonamentul premium pentru 29,99 lei/lună în primele 3 luni, însă după aceea, prețul va fi mai mare decât cel perceput actualilor abonați.

După cele 3 luni, abonamentul se reînnoiește automat la prețul lunar pentru abonamentul selectat (Standard 34,99 lei, Premium 59,99 lei), valabil la acel moment, cu excepția cazului în care utilizatorul anulează înainte.

Acum, abonamentul Standard costă 29,99 de lei/lună, iar cel premium este 49,99 lei/lună.