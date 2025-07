Dispariția fără urmă a unui membru al clerului a declanșat un scandal sexual fără precedent în Thailanda: „S-au pierdut în pasiunea și pofta lor”

Dispariția unui călugăr respectat de la templul său budist din centrul Bangkok-ului a scos la iveală un scandal sexual care a zguduit Thailanda, cu acuzații de șantaj, cadouri extravagante și o serie de destituiri care au ridicat semne de întrebare cu privire la banii și puterea de care se bucură clerul cunoscut pentru jurămintele sale de castitate și sărăcie, relatează The Guardian.

Investigațiile privind dispariția călugărului senior Phra Thep Wachirapamok i-au condus pe polițiști, în mod neașteptat, la o femeie despre care aceștia suspectează că a avut relații intime cu mai mulți călugări de rang înalt, pe care apoi i-ar fi șantajat pentru a păstra tăcerea asupra legăturilor.

Când polițiștii i-au percheziționat locuința luna aceasta, au găsit telefoane mobile care, potrivit informațiilor din presa locală, conțineau zeci de mii de fotografii și videoclipuri compromițătoare cu călugărul dispărut și cu alte câteva figuri importante ale budismului. Poliția a verificat și fluxurile financiare ale femeii, descoperind legături cu diverse temple.

„Am verificat traseul banilor și am constatat că implică mai multe temple”, a declarat Jaroonkiat Pankaew, din cadrul Biroului central de investigații al poliției thailandeze, într-o conferință de presă susținută marți. „După ce i-am confiscat telefonul mobil, am verificat și am descoperit că sunt implicați mai mulți călugări, mai multe [înregistrări video] și conversații pe Line”, a adăugat el, referindu-se la o aplicație de mesagerie populară în regiune.

Femeia din centrul scandalului a fost arestată săptămâna aceasta

Phra Thep Wachirapamok nu a mai fost văzut de când a părăsit templul și până acum nu au fost formulate acuzații în legătură cu dispariția sa. Însă femeia, Wilawan Emsawat, a fost arestată marți și a fost pusă sub acuzare pentru șantaj, spălare de bani și primire de bunuri furate.

Wilawan nu a comentat deocamdată acuzațiile însă ea a recunoscut într-un interviu difuzat miercuri de presa thailandeză că a avut relații cu doi călugări și cu un profesor de religie.

Femeia a mai spus că a primit cadouri extravagante, inclusiv un Mercedes-Benz SLK200 și „milioane” de baht, moneda națională a Thailandei, sub formă de transferuri bancare și un card bancar personal. Ea și-a exprimat remușcări față de aceste relații, spunând însă că s-a îndrăgostit.

Poliția a declarat că, în ultimii trei ani, în conturile bancare ale lui Wilawan au fost depuse aproximativ 385 de milioane de baht (11,9 milioane de dolari). Într-un alt interviu, Wilawan a spus că ea a fost cea care a oferit bani unui alt călugăr cu care avea o relație amoroasă.

Poveștile despre călugări cu comportament nepotrivit nu sunt rare în Thailanda, însă amploarea acestui caz a șocat opinia publică, stârnind întrebări despre cum a fost posibil ca membri ai clerului – care sunt așteptați să respecte tradițiile de castitate ale budismului Theravada și să se abțină de la dorințe lumești – au putut să se abată atât de grav de la credința lor.

„Bani, putere și titluri”

Scandalul picant, care a dominat știrile în această țară din Asia de Sud-Est, a dus la excluderi din rândul clerului și la concedierea a cel puțin nouă stareți și călugări seniori.

Unul dintre călugării implicați se confruntă cu două capete de acuzare: delapidare de fonduri ale templului și abatere în exercitarea funcției, în timp ce anchetele împotriva altora sunt în curs de desfășurare. Călugărul a recunoscut că a împrumutat bani din fondurile templului, dar a spus că era pentru a o ajuta pe Wilawan într-o afacere.

„Este pentru prima oară când văd un asemenea scandal”, a declarat Paiwan Wannabud, care a petrecut aproape 20 de ani în monahism înainte de a părăsi viața călugărească în 2021 și care este acum „influencer” al comunității LGBT.

Deși o mare parte din atenția presei s-a concentrat asupra femeii din centrul scandalului, Paiwan spune că acest caz ridică întrebări importante despre „banii, puterea și titlurile” care fac posibil un asemenea comportament – o opinie reflectată și în unele editoriale publicate recent de presa thailandeză.

„Când decăderea morală a clerului iese la lumină, femeia este cea care plătește prețul, în timp ce călugării sunt înfățișati drept victime”, a scris comentatoarea Sanitsuda Ekachai în Bangkok Post, criticând ceea ce ea numește un sistem de tip feudal, în care călugării „trăiesc în privilegii, înconjurați de bogăție și deferență”.

Un alt editorial, publicat pe site-ul televiziunii thailandeze PBS, i-a mulțumit lui Wilawan pentru rolul avut în expunerea acestor fapte, spunând: „Fără ea, aceste practici corupte, adânc înrădăcinate, poate că nu ar fi ieșit niciodată la lumină”.

Cum ajunge un călugăr budist să dețină un Mercedes-Benz SLK200

Călugării din Thailanda primesc alocații lunare pentru hrană, între 2.500 și 34.200 baht (echivalentul a 75–1.000 de dolari), în funcție de rang, dar templele și călugării primesc și donații. Acestea din urmă pot fi extrem de profitabile pentru călugării cu statut înalt, care pot primi zeci de mii de baht – sau chiar mai mult – de la persoane înstărite.

Într-un caz separat, petrecut tot luna aceasta, starețul unui templu celebru din Bangkok a stârnit uimire când a raportat furtul a 10 milioane de baht (300.000 de dolari) în numerar și lingouri de aur din camera sa.

Premierul interimar, Phumtham Wechayachai, a ordonat săptămâna trecută autorităților să ia în considerare înăsprirea legilor existente privind călugării și templele, mai ales în ceea ce privește finanțele templelor. Ele sunt obligate și în prezent să își declare veniturile.

Biroul Național pentru Budism, care a anunțat că toți călugării vor fi anchetați, indiferent de rangul lor, a sugerat de asemenea reactivarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni penale pentru cei care afectează reputația budismului – inclusiv prin comportamente sexuale nepotrivite.

Ca răspuns la criză, regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a emis marți un ordin regal prin care anulează anunțurile anterioare de acordare a titlurilor ecleziastice pentru zeci de călugări seniori.

Între timp, poliția thailandeză a promis că va continua anchetele „în toată țara”, iar Biroul Central de Investigații a creat o pagină de Facebook unde oamenii pot raporta comportamentul inadecvat al călugărilor.

Paiwan a declarat că încrederea în budism va rămâne, dar că încrederea în călugări s-ar putea eroda. „S-au pierdut în pasiunea și pofta lor”, a spus ea.