Un matematician de la compania de AI Anthropic a anunțat că a rezolvat cu ajutorul Claude una dintre cele mai importante probleme din matematică, iar experții spun că au verificat asta, scriu AFP, The Guardian și Nature

Levent Alpöge, un matematician turco-american, a publicat vineri o notă pe site-ul său personal în care afirma că împreună cu software-ul Claude a demonstrat ipoteza Riemann.

El susține că Claude a ajutat la elaborarea unei soluții la această problemă în decurs de aproximativ șase săptămâni.

Sâmbătă după-amiază, două organizații au anunțat că au verificat în mod independent afirmația lui Alpöge, după ce au analizat limbajul de programare pe care acesta l-a folosit pentru a prezenta soluția, Lean.

Într-un an în care inteligența artificială a înregistrat o serie de descoperiri matematice spectaculoase, Anthropic a revendicat acum cea mai mare victorie: o demonstrație completă a ipotezei Riemann, pe care mulți matematicieni o consideră cea mai importantă problemă nerezolvată din domeniu.

„Dacă această ipoteză se confirmă pe deplin, este în mod evident o realizare istorică în domeniul matematicii”, afirmă James Maynard, specialist în teoria numerelor de la Universitatea din Oxford și laureat al Medaliei Fields.

Anunțul a provocat publicarea unei variante 100% umane

Însă, chiar în aceeași zi în care Anthropic a făcut anunțul, a apărut și un alt studiu care susține că a demonstrat ipoteza Riemann — iar acesta a fost redactat în întregime de oameni.

Câteva ore mai târziu, Ravi Vakil, matematician la Universitatea Stanford din California, a publicat online o lucrare preliminară (preprint) concurentă celei a lui Alpöge, într-o acțiune pe care Vakil a numit-o „un anunț făcut în grabă”.

Preprintul a fost redactat de Alessandro Maria Masullo, un matematician care și-a obținut doctoratul la Stanford în 2020 sub îndrumarea teoreticianului numerelor Brian Conrad, care activează în cadrul acestei cunoscute universități.

„Speranța era ca Brian să lucreze cu Alessandro timp de un an pentru a perfecționa textul și apoi să-l anunțe după ce l-ar fi supus atenției unui număr suficient de persoane. Acum pare mai potrivit să publicăm versiunea actuală.”, a scris Vakil.

Ipoteza Riemann, una dintre cele 7 probleme ale mileniului

Confirmarea uneia dintre soluții sau a ambelor ar fi un „cadou” spectaculos cu ocazia bicentenarului lui Bernhard Riemann, matematicianul german care s-a născut în septembrie, acum 200 de ani, și care a formulat problema, care se referă la distribuția numerelor prime, la mijlocul secolului al XIX-lea.

Ipoteza Riemann face parte din cele șapte așa-numite „probleme ale mileniului”, o listă creată în anul 2000 de către organizația de cercetare Clay Mathematics Institute, care a promis să acorde un milion de dolari pentru rezolvarea uneia dintre ele.

Pe listă figurează și ecuația cunoscută sub numele de Navier-Stokes, rezolvată la începutul lunii septembrie de unul dintre modelele OpenAI în mai puțin de patru zile, eveniment care a provocat un adevărat cutremur în lumea matematicii.

La acea vreme, matematicianul australian Tristan Buckmaster publicase un mesaj în care își exprima îndoielile cu privire la proiectul OpenAI, despre care auzise, observând similitudini cu propriile sale lucrări.

El lucra împreună cu Levent Alpöge, același cercetător care a prezentat vineri descoperirile sale privind ipoteza Riemann.

Ipoteza Riemann, formulată în 1859 de matematicianul german Bernhard Riemann, se referă la distribuția numerelor prime. Numeroase teoreme și algoritmi se bazează pe această ipoteză.

„Un moment monumental”

Creșterea capacităților IA a permis o serie de progrese în domeniul matematicii începând de anul trecut.

Pe lângă ecuația Navier-Stokes, OpenAI a anunțat la începutul lunii octombrie că a rezolvat 377 de probleme diferite.

„Este un moment monumental în istoria umanității”, a declarat pentru AFP Brian Conrey, considerat una dintre principalele autorități în domeniul cercetărilor privind ipoteza Riemann, care nu a reușit încă să verifice demonstrația.

„Este cel mai important lucru pe care l-am văzut vreodată în matematică. Unii nu vor fi de acord, dar este ceva major.”, a afirmat el.

„Acest rezultat în sine nu va avea un impact imediat, (…) dar înțelegerea pe care o aduce va avea foarte, foarte multe aplicații în lunile și anii următori”, a a afirmat Nestor Guillen, profesor la Universitatea NYU (New York University).

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