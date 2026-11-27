Reuniți la summitul European de la Bruxelles, șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre nu au reușit să depășească divergențele profunde privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, notează AFP.

Franța și Germania doresc ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord în luna următoare cu privire la bugetul pentru perioada 2028-2034 și la finanțarea pentru Ucraina, scrie Reuters.

Deși următorul buget al UE va intra în vigoare abia în 2028, liderii doresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, deoarece Franța, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlanda și Slovacia vor organiza alegeri anul viitor, ceea ce ar putea complica negocierile privind proiectul de buget de aproape 1,6 trilioane de euro, care finanțează toate politicile-cheie ale UE.

Bugetul pe șapte ani necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre, explică Reuters.

Ce spune Macron

Posibilitatea ca lidera franceză de extremă dreapta, Marine Le Pen, care conduce în sondaje, să devină președinte după alegerile din aprilie și mai a atras atenția tuturor. Le Pen a promis că va pune capăt ajutorului financiar acordat Ucrainei, care se luptă împotriva Rusiei, și că va reduce drastic contribuțiile Franței la bugetul UE.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat jurnaliștilor că are la dispoziție până la sfârșitul anului pentru a ajunge la un acord.

„După 31 decembrie, nu voi mai fi în măsură, nici din punct de vedere politic, nici democratic, să redeschid discuțiile privind bugetul și să le duc la bun sfârșit, întrucât vom intra într-o perioadă mult prea apropiată de alegerile prezidențiale din Franța”, a spus Macron.

Și cancelarul german Friedrich Merz a menționat sfârșitul anului 2026 ca termen-limită pe care liderii îl au în vedere.

O nouă reuniune în decembrie

Discuțiile de joi, deși nu au dus la un rezultat concret, au scopul de a-l ajuta pe președintele summiturilor UE, Antonio Costa, să prezinte în următoarele săptămâni o propunere de buget asupra căreia guvernele UE ar putea ajunge la un acord în cadrul unei reuniuni din 17 și 18 decembrie.

„Chiar și negocierile care nu duc la rezultatul dorit sau la cel mai pozitiv rezultat posibil sunt necesare pentru a înregistra progrese”, a declarat reporterilor cancelarul austriac Christian Stocker. „Chiar dacă astăzi se pare că nu am reușit să ne depășim divergențele, s-ar putea să știm ce este necesar pentru a asigura succesul data viitoare.”

La acest summit, președintele Nicușor Dan și premierul Italian Giorgia Meloni au reprezentat în negocieri grupul informal de state autointitulat „Prietenii Coeziunii”,aproape toate beneficiare nete de bani europeni, care se coordonează pentru a proteja politicile de coeziune și care susțin alocări consistente pentru dezvoltare regională și agricultură.

Cele 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii” sunt Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ungaria.

Cum arată propunerea de buget

Stabilit inițial la 2.000 de miliarde de euro pentru o perioadă de șapte ani, bugetul european a fost deja redus de mai multe ori, conform France Presse.

Potrivit propunerii actuale, bugetul pe șapte ani se ridică la 1,582 trilioane de euro, sumă care include 140 de miliarde de euro pentru rambursarea împrumuturilor contractate în perioada pandemiei.

Cea mai mare linie bugetară este de aproximativ 740 de miliarde de euro, destinată sprijinirii agricultorilor europeni și ajutării celor mai sărace regiuni ale UE să ajungă la nivelul celor mai bogate.

Liderii trebuie, de asemenea, să găsească o soluție pentru continuarea finanțării Ucrainei, în contextul în care Kievul se apără împotriva invaziei ruse care a început în 2022.

Discuțiile despre ajutarea Ucrainei

Proiectul de buget pentru perioada 2028-2034 include până la 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, sumă care, potrivit diplomaților, este cu mult sub nevoile țării.

Discuțiile vizează, de asemenea, ajutorul acordat Kievului în 2027, deoarece un împrumut propus, destinat strângerii de fonduri pentru Ucraina, ar urma să fie contractat din bugetul actual al UE, care expiră la sfârșitul anului viitor.

Blocul comunitar dorește să împrumute 45 de miliarde de euro și să le acorde Ucrainei, suma urmând să fie rambursată doar atunci când Rusia va plăti reparații de război.

În 2027, se preconizează că țări din afara UE, precum Marea Britanie, Norvegia, Japonia, Elveția și Canada, vor furniza încă 25 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Suma totală de 70 de miliarde de euro ar acoperi deficitul de finanțare cu care se va confrunta Ucraina anul viitor.

Disensiuni între țările care dau cei mai mulți bani și cele care beneficiază

Una dintre disputele existente se referă la faptul dacă toate țările UE ar trebui să contribuie la împrumutul de 45 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Slovacia, Republica Cehă, Ungaria și Bulgaria se opun, dar Germania și alte câteva țări au făcut din participare o condiție pentru un acord bugetar mai amplu.

„Pentru mine, există o legătură între sprijinul nostru pentru Ucraina și bugetul european”, a declarat Merz. „Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre, nu din 23 sau 24.”

Cele patru țări care se opun sunt beneficiare nete majore ale cheltuielilor UE. Dezbaterea este un microcosmos al diviziunilor existente între țările care contribuie mai mult la bugetul UE decât primesc din acesta, precum Germania, Suedia, Olanda și Finlanda, și cele care, în ansamblu, primesc mai mult decât plătesc.

Contribuitorii neți doresc reduceri ale bugetului UE, ceea ce le-ar diminua contribuțiile, și insistă ca cheltuielile să acorde prioritate creșterii competitivității UE față de rivali precum SUA și China, mai degrabă decât subvenționarea agriculturii europene și a regiunilor sărace.

Beneficiarii neți susțin că bugetul ar trebui să aloce fonduri pentru ambele obiective și consideră că acest lucru ar menține sprijinul public pentru UE în contextul popularității în creștere a partidelor de extremă dreaptă în întreaga Europă.