Divizia DeepMind de la Google deschide în Europa un laborator AI pentru descoperirea de noi materiale

Google DeepMind va deschide un laborator de inteligență artificială pentru robotică în Marea Britanie, sit dedicat descoperirii de noi materiale. Divizia vrea să aplice tehnologii de AI în tot mai multe domenii, iar materialele noi pot fi folosite la baterii sau semiconductori.

DeepMind a descris noul centru ca fiind primul său laborator „automatizat”, practic un loc în care se vor utiliza roboți pentru a realiza experimente științifice, cu minime intervenții umane. Nu au fost oferite detalii financiare și nici despre numărul de angajați care vor lucra acolo, scrie Bloomberg.

DeepMind este una dintre cele mai cunoscute companii de AI din lume și este condusă de Demis Hassabis, cel care a primit și premiul Nobel pentru Chimie în 2024.

În noul său laborator, DeepMind spune că va studia materiale care ar putea îmbunătăți imagistica medicală, panourile solare și cipurile. Compania a mai promis că va oferi cercetătorilor britanici „acces prioritar” la patru dintre modelele sale științifice, inclusiv cele pentru analiza ADN-ului și prezicerea vremii.

DeepMind a semnat și un memorandum de înțelegere cu Regatul Unit, în contextul în care guvernul condus de Keir Starmer urmărește să extindă utilizarea inteligenței artificiale în știință, educație, servicii publice și securitate națională, scrie Financial Times.

Compania DeepMind a fost fondată la Londra în 2010, iar patru ani mai târziu a fost achiziționată de Google în 2014.

Google anunțase în septembrie o investiție de 5 miliarde de lire sterline (5,78 miliarde de euro) în următorii doi ani în Marea Britanie, o parte importantă din sumă fiind destinată unui centru de date pentru aplicații de AI.