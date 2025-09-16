Un gigant din domeniul tehnologiei a anunțat investiții de câteva miliarde de dolari în Marea Britanie

Google a anunțat o investiție de 5 miliarde de lire sterline (5,78 miliarde de euro) în următorii doi ani în Marea Britanie, o parte importantă din sumă fiind destinată unui centru de date pentru aplicații de AI. Anunțul vine cu puțin timp înaintea vizitei președintelui Trump în Regatul Unit, scrie AFP.

Google spune că investiția de 5 miliarde de lire include cheltuielile de capital ale companiei, cercetarea și dezvoltarea, precum și ingineria aferentă. Se estimează că investiția Google va genera anual 8.250 de locuri de muncă în companiile din Regatul Unit.

Vor fi investiții și în Google DeepMind (laboratorul de IA al gigantului californian) care face cercetări pe domenii de știință și sănătate.

Google a inaugurat marți un centru de date la Waltham Cross, la nord de Londra, unde anunțase anul trecut o investiție de un miliard de dolari (850 milioane de euro). „Inaugurat astăzi, centrul de date ultramodern va contribui la satisfacerea cererii tot mai mari pentru serviciile Google bazate pe inteligență artificială, precum Google Cloud, Workspace, Search și Maps, pe care oamenii, companiile și organizațiile publice din întreaga țară le folosesc zilnic. Peste 250 de companii au lucrat la construirea acestui centru, iar majoritatea sunt companii britanice”, spun cei de la Google.

Acest centru va fi extins pe viitor.

Grupul Alphabet este a patra cea mai valoroasă companie din lume, iar luni a anunțat că a depășit pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piață.

Președintele american Donald Trump va vizita miercuri și joi Regatul Unit și va fi însoțit de câțiva oameni foarte importanți din tehnologie, astfel că este de așteptat să fie anunțate acorduri pe domeniul tehnologiei între SUA și Regatul Unit.

Sursa foto: Dreamstime.com