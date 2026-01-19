Diviziune tactică între cele mai puternice țări europene, după amenințările lui Trump privind anexarea Groenladei. Unde se despart Merz și Macron

Președintele francez Emmanuel Macron (dreapta) este întâmpinat de cancelarul german Friedrich Merz, la Cancelaria din Berlin, pe 15 decembrie 2025. FOTO: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Pe fondul presiunilor tot mai mari ale lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei, a apărut o divergență tactică între liderul francez și cel german în privința răspunsului care trebuie dat președintelui american.

Cancelarul federal Friedrich Merz a încercat luni să împiedice escaladarea conflictului cu Donald Trump privind insula arctică și transformarea acestuia într-un nou război comercial între Europa și SUA, solicitând un răspuns „echilibrat” la ultimele amenințări ale liderului american cu impunerea tarifelor vamale, scrie Politico.

Această abordare semnalează însă o divergență tactică între liderii Germaniei și Franței cu privire la modul de gestionare a amenințării lui Trump că va impune noi taxe mai multor țări europene până luna viitoare.

Președintele francez Emmanuel Macron a solicitat, duminică, Bruxellesului să activeze Instrumentul anti-coerciție al UE (ACI), așa-numita „bazooka comercială” a blocului comunitar, ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune noi tarife țărilor europene încă de la 1 februarie.

Merz spune că va își va continua „strategia” față de Trump

Merz, pe de altă parte, a îndemnat la o abordare mai puțin conflictuală față de Trump, recunoscând că un război comercial ar fi deosebit de dăunător pentru economia orientată spre export a Germaniei, exprimându-și în același timp încrederea că Berlinul și Parisul vor găsi o poziție comună.

„Franța este afectată de taxele americane într-o măsură diferită față de noi și, în acest sens, înțeleg că guvernul francez și președintele francez doresc să reacționeze puțin mai dur decât noi”, a spus Merz. „Cu toate acestea, încercăm să adoptăm și vom reuși să găsim o poziție comună”, înainte ca liderii UE să se întâlnească joi la Bruxelles, a adăugat cancelarul german.

Oficialii germani și-au exprimat adesea frustrarea față de faptul că Macron a fost dispus să adopte o abordare mai combativă față de Trump, dar că președintele francez nu a acționat la fel de agresiv pentru a spori autonomia Europei față de SUA prin încheierea de acorduri comerciale suplimentare cu alte părți ale lumii. Opoziția franceză, de exemplu, a blocat mult timp acordul Europei cu blocul comercial Mercosur din America de Sud.

Merz a spus că intenționează să se întâlnească cu Trump la Davos miercuri pentru a încerca să reducă tensiunile și să-l facă pe liderul american să-și schimbe părerea cu privire la tarifele vamale, spunând că, în opinia lui, o soluție comună pentru a proteja Groenlanda și a evita un război comercial rămâne în continuare la îndemână.

„Din experiența ultimelor 12 luni știm că Trump amenință în mod repetat cu impunerea de tarife”, a spus Merz. „O face adesea, dar destul de des, discuțiile și negocierile cu el îl determină să se abțină de la a face acest lucru. Și aceasta a fost strategia mea în ultimele nouă luni, sau în ultimele opt luni, de când am preluat funcția. Și voi continua să o urmez exact în același mod”, a precizat șeful guvernului de la Berlin.

Macron, mesaj ferm

În contrast, președintele francez a fost mult mai direct în contracararea amenințărilor comerciale ale lui Trump.

„Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența”, a afirmat Macron, într-o postare pe rețeaua de socializare X, în weekend. „Amenințările cu tarife sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde într-un mod unit și coordonat în cazul în care acestea vor fi confirmate. Ne vom asigura că suveranitatea europeană va fi respectată. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, a mai scris liderul de la Palatul Élysée.

Nici Merz nu a exclus, însă, posibilitatea unor represalii europene în cazul în care Trump va aplica tarifele, deși nu a menționat în mod specific așa-numita „bazooka comercială” a UE.

„Avem la dispoziție o serie de instrumente și suntem de acord că nu vrem să le folosim”, a afirmat Merz. „Dar dacă va trebui să le folosim, atunci o vom face. În ce măsură, cu ce intensitate? Asta va depinde de situația care va apărea în relația cu guvernul SUA”, a precizat cancelarul german.

Trump a anunțat sâmbătă că va impune tarife de 10% începând cu 1 februarie asupra mărfurilor provenite din opt țări care se opun preluării Groenlandei de către SUA. Taxele urmează să crească la 25% dacă nu se ajunge la un acord până la 1 iunie.

În fața intenției lui Trump de a cumpăra sau – dacă Danemarca își menține refuzul de a o vinde – de a anexa cu forța această insulă importantă strategic și bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene (printre care Norvegia, Suedia, Germania, Regatul Unit și Finlanda), și-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca și unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice, care însumează numai câteva zeci de soldați.

Între timp, Germania și-a retras duminică cei 15 militari trimiși în Groenlanda. Norvegia și Olanda, care au trimis fiecare câte doi militari în insula arctică, au anunțat de asemenea că aceștia vor fi retrași.

Pe lângă Danemarca, vor fi afectate de taxele vamale anunțate de Trump Germania, Franța, Regatul Unit, Olanda, Norvegia, Finlanda și Suedia.