Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei se va termina rău, inclusiv pentru Donald Trump, amenință Dmitri Medvedev

Dmitri Medvedev (dreapta), vicepreședintele Consiliului de Securitate al Kremlinului, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, alături de Vladimir Putin (stânga), FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni că furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina ar putea avea consecințe negative pentru toată lumea, în special pentru președintele american Donald Trump, informează Reuters.

Medvedev, un susținător fervent al politicii de forță care l-a provocat în repetate rânduri pe liderul de la Casa Albă pe rețelele de socializare, a declarat că este imposibil să se facă distincția între rachetele Tomahawk care transportă focoase nucleare și cele convenționale după lansare, un aspect pe care l-a subliniat și purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin.

„Cum ar trebui să răspundă Rusia? Exact așa!”, a declarat Medvedev pe Telegram, sugerând că răspunsul Moscovei ar fi unul nuclear.

Trump a declarat din nou duminică că ar putea furniza Kievului rachete Tomahawk, care au o rază lungă de acțiune, în cazul în care Vldimir Putin nu pune capăt războiului din Ucraina.

„Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin) că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem”, a declarat Trump. „S-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem… Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred.”

Medvedev a scris: „Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă amenințare goală… Ca și trimiterea submarinelor nucleare mai aproape de Rusia.”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei a făcut aluzie la declarația lui Trump din luna august, potrivit căreia a ordonat ca două submarine nucleare să se apropie de Rusia, ca răspuns la ceea ce el a numit declarații „extrem de provocatoare” ale lui Medvedev cu privire la riscul unui război.

Putin a declarat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, care au o rază de acțiune de 2.500 km, și ar putea lovi astfel orice țintă din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relațiile dintre Statele Unite și Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar folosi rachetele Tomahawk numai în scopuri militare și nu ar ataca civilii din Rusia, în cazul în care SUA le-ar furniza.